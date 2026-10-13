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لبنان

بوصعب بحث ودوريل في الآوضاع العامة

Lebanon 24
13-10-2026 | 07:38
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في مكتبه في المجلس، اليوم سفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل، حيث تم استعراض مفصل للأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لدعم لبنان في مواجهة تداعيات الحرب الراهنة.
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وخلال اللقاء، تم التأكيد على محورية الدور الفرنسي الداعم للبنان، لا سيما في مسار إقرار القوانين الإصلاحية الضرورية داخل المجلس النيابي، والتي تشكل الركيزة الأساسية للتعافي.

وتوجه بو صعب بالشكر والتقدير" لفرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في هذه الظروف العصيبة"، مثمناً هذه النظرة الفرنسية المخلصة التي تضع مصلحة لبنان العليا وشعبه فوق أي اعتبار، ومؤكدا "أهمية التعاون المستمر لإنجاز التشريعات المطلوبة".

من جانبه، شدد السفير الفرنسي على "أن استقرار لبنان الاقتصادي هو مصلحة حيوية تنعكس إيجاباً على مسيرة نهوضه الشاملة وازدهاره"، مؤكداً "استمرار فرنسا في تقديم كل الدعم الممكن لتسريع الخطوات الإصلاحية والتشريعية التي تضمن هذا الاستقرار وتساعد لبنان على تجاوز آثار الحرب".
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السفير الفرنسي

إلياس بو صعب

نائب رئيس

الفرنسية

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