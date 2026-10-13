بوصعب بحث ودوريل في الآوضاع العامة

Advertisement

استقبل مجلس النواب في مكتبه في المجلس، اليوم سفير لدى باتريك دوريل، حيث تم استعراض مفصل للأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لدعم لبنان في مواجهة تداعيات الحرب الراهنة.وخلال اللقاء، تم التأكيد على محورية الدور الفرنسي الداعم للبنان، لا سيما في مسار إقرار القوانين الإصلاحية الضرورية داخل المجلس النيابي، والتي تشكل الركيزة الأساسية للتعافي.وتوجه بالشكر والتقدير" لفرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في هذه الظروف العصيبة"، مثمناً هذه النظرة المخلصة التي تضع مصلحة لبنان وشعبه فوق أي اعتبار، ومؤكدا "أهمية التعاون المستمر لإنجاز التشريعات المطلوبة".من جانبه، شدد على "أن استقرار لبنان الاقتصادي هو مصلحة حيوية تنعكس إيجاباً على مسيرة نهوضه الشاملة وازدهاره"، مؤكداً "استمرار فرنسا في تقديم كل الدعم الممكن لتسريع الخطوات الإصلاحية والتشريعية التي تضمن هذا الاستقرار وتساعد لبنان على تجاوز آثار الحرب".