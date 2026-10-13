كرامي عرضت مع وفد من رشميا سبل إبقاء الثانوية الرسمية مفتوحة

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اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع عضو "اللقاء " النائب راجي على رأس وفد من أهالي بلدة رشميا، وضمّ الوفد رئيسة البلدية داليا فرح والمخاتير الثلاثة ، طوني نجم، وفادي الكفراوي ومديرة ثانوية رشميا سابقا سلوى خطار ورئيس جمعية "متجذرون" مارون موسى ومدير السعد جان سعد.واطلعت كرامي على مطلبهم المتعلق بالإبقاء على الثانوية قيد العمل نظرا للخصوصية التي تتميز بها ثانوية رشميا الرسمية ، والتي تتجاوز بحسب السعد "مسألة أعداد التلاميذ لتشكل ركيزة اساسية للبلدة وللمنطقة بأسرها ، وتسهم في تثبيت العودة إلى الجبل".وناشد الوفد وزيرة التربية "أخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار والمساعدة على إبقاء أبواب الثانوية مفتوحة"، منوّهاً ب"إيجابيتها وبتفهمها لوضع البلدة والجبل".البعريني :ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع نائب على رأس وفد من المنطقة ، وكان بحث في حاجات مدارس المنطقة إداريا وتربويا ، وسبل تأمينها .