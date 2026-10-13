بري تابع الاوضاع جنوبا مع وفد بلدي اختياري واستقبل المدعي العام التمييزي

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إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ناصر جابر، وفدا بلديا واختياريا ضم رئيسي إتحاد بلديات الشقيف النبطية وإتحاد بلديات إقليم التفاح خالد بدر الدين وياسر ماضي ، رئيس بلدية مدينة النبطية عباس فخر الدين ، نائبي رئيس إتحاد بلديات الشقيف واقليم التفاح نعمة عاصي وقاسم حنينو ، بلدية مدينة النبطية محمد حجازي ، رئيس رابطة مخاتير قضاء النبطية حسن حمود ونائب رئيس الرابطة حسن نزار جابر ، حيث تم البحث في تطورالاوضاع العامة لا سيما في الجنوب ومنطقة النبطية وآخر المستجدات الميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها.قدم الوفد للرئيس عرضا مفصلاً للاوضاع في مدينة النبطية وقرى قضائها والتداعيات الناجمة عن العدوان على مختلف القطاعات وسبل تأمين مقومات الصمود والحياة الكريمة للاهالي ، لاسيما إعادة الاعمار والترميم وعودة عمل الإدارات الرسمية في محافظة النبطية.وشكرالوفد للرئيس بري متابعته الدائمة واليومية لإحتياجات ابناء محافظتي الجنوب والنبطية مع الجهات والوزارات المعنية والمختصة .شارل عربيدواستقبل بري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وبحثا في المستجدات والاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية منها .ووضع عربيد في أجواء الظروف الضاغطة إجتماعياً ومعيشياً واقتصاديا. وقدم لرئيس المجلس ورقة حول كيفية مقاربة هذا الواقع الصعب .وأشار عربيد بعد اللقاء إلى أنه "لمس كل الدعم من رئيس مجلس النواب للمجلس الاقتصادي الاجتماعي وما يقوم به"، مؤكدا "أن الحوار بين اللبنانيين هو السبيل لإيجاد الحلول مهما كانت الصعاب وأن مستقبل هو بالتكافل والتضامن بين أبنائه إجتماعيا وعلى كافة المستويات" .ومن الزوار : التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ،حيث جرى بحث للأوضاع العامة وشؤوناً قضائية.