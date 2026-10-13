توقيف 3 أشخاص... هذا ما يفعلونه بأطفال قاصرين

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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:نتيجة عمليات الرصد والمتابعة، بتاريخ 02-10-2026، وبعد مراقبة عدد من الأطفال الذين كانوا يقومون بأعمال التسوّل العام في ، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء في وحدة من توقيف الأشخاص الذين كانوا يتولّون تشغيلهم، وهم كل من:أ. خ. أ. (مواليد عام 1991، سوري)ع. ح. أ. (مواليد عام 1993، سوري)م. خ. أ. (مواليد عام 1989، سوري)بالتحقيق معهم، تبيّن إقدامهم على تشغيل أطفالهم القاصرين في أعمال التسوّل ضمن محلة زغرتا.وقد جرى إخلاء سبيل الأطفال، فيما أوقف الأشخاص الثلاثة وأودعوا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة المختص.