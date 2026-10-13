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لبنان

توقيف 3 أشخاص... هذا ما يفعلونه بأطفال قاصرين

Lebanon 24
13-10-2026 | 07:57
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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

نتيجة عمليات الرصد والمتابعة، بتاريخ 02-10-2026، وبعد مراقبة عدد من الأطفال الذين كانوا يقومون بأعمال التسوّل على الطريق العام في زغرتا، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف الأشخاص الذين كانوا يتولّون تشغيلهم، وهم كل من:
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 أ. خ. أ. (مواليد عام 1991، سوري)

 ع. ح. أ. (مواليد عام 1993، سوري)

 م. خ. أ. (مواليد عام 1989، سوري)

بالتحقيق معهم، تبيّن إقدامهم على تشغيل أطفالهم القاصرين في أعمال التسوّل ضمن محلة زغرتا.

وقد جرى إخلاء سبيل الأطفال، فيما أوقف الأشخاص الثلاثة وأودعوا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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