المجلس العام الماروني تمنى للبابا لاوون الشفاء

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أعرب ، برئاسة المهندس ميشال متى، عن تمنياته القلبية للحبر الأعظم "بالشفاء العاجل والتام، إثر العملية الجراحية الطارئة"، سائلا الله" أن يمنحه الصحّة والعافية والقوّة لمتابعة رسالته الروحية والإنسانية في خدمة الكنيسة والإنسانية جمعاء".وثمّن المجلس العاطفة الأبوية التي يوليها "قداسته للبشرية، وجهوده الدؤوبة من أجل نشر السلام في العالم، وترسيخ قيم الحوار والتضامن والأخوّة بين الشعوب، مشيدًا بمحبّته الخاصة للبنان وشعبه، وبتعاطفه مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".كما شكر المجلس البابا على "المبادرة الأبوية في دعم الطلاب اللبنانيين الأكثر فقرًا وحاجة ماديًا ومعنويًا، والمساهمة في تأمين أقساطهم المدرسية"، معتبرا "أنّ هذه الخطوة تعبّر عن عمق الالتزام الإنساني والكنسي تجاه العائلات الأكثر عوزا وحاجة، وعن الإيمان بأنّ التعليم حقّ أساسي لكل طفل، وأنّ مساندة الأجيال الصاعدة تشكّل استثمارًا في مستقبل ".ونوّه المجلس بهذه المواقف "التي تعزّز الرجاء لدى اللبنانيين، وتجسّد رسالة المحبّة والتضامن مع المحتاجين"، متمنيًا للبابا "طول العمر".