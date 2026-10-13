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لبنان

"أنفاق قاتلة" في لبنان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-10-2026 | 09:15
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تتكرر حوادث السير داخل الأنفاق غير المضاءة في لبنان بوتيرة متزايدة، وكان آخرها في نفق شكا، حيث تعطلت سيارة داخله، وخلال توقفها في العتمة اصطدمت بها سيارة أخرى لم يتمكن سائقها من رؤيتها في الوقت المناسب. 
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ويكشف هذا الحادث نمطاً بات مألوفاً على الطرق الرئيسية، فالأنفاق التي تعبرها يومياً آلاف السيارات تعمل من دون إنارة أو إشارات تحذيرية، ومن دون مسارب طوارئ.
 
ولا تزال عدد من الانفاق تفتقد إلى أبسط معايير السلامة، في ظل عجز وزارة الأشغال عن تأمين الكهرباء والصيانة الدورية. ويضع ذلك السائقين أمام خطر يومي، ويطرح سؤالاً مباشراً عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية قبل أن يتحول الحادث المقبل إلى مأساة جديدة.
 
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