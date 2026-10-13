"أنفاق قاتلة" في لبنان

Advertisement

ويكشف هذا الحادث نمطاً بات مألوفاً على الطرق الرئيسية، فالأنفاق التي تعبرها يومياً آلاف السيارات تعمل من دون إنارة أو إشارات تحذيرية، ومن دون مسارب طوارئ.ولا تزال عدد من الانفاق تفتقد إلى أبسط معايير السلامة، في ظل عجز وزارة الأشغال عن تأمين الكهرباء والصيانة الدورية. ويضع ذلك السائقين أمام خطر يومي، ويطرح سؤالاً مباشراً عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية قبل أن يتحول الحادث المقبل إلى مأساة جديدة.