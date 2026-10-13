الخليوي "ينتظر الأمن"

لا تزال تغطية الخليوي في عدد من بلدات الجنوب والبقاع الغربي منقوصة، رغم أن شركات الاتصالات أعادت أكثر من 80% من محطاتها المتضررة في الحرب الأخيرة إلى العمل.
وبحسب ما قال مصدر في وزارة الاتصالات
لـ"لبنان24
" فإنّ المحطات
المتبقية تنتظر ظروفاً أمنية تتيح وصول الفرق التقنية إليها، ما يعني أن استكمال الشبكة في هذه المناطق لم يعد قراراً تقنياً بقدر ما بات مرتبطاً بالوضع الميداني على الأرض.
وتكشف الأرقام أن أكثر من 15% من محطات الجنوب، مدمّرة بالكامل.
وحسب المصدر، تعتمد الشركات على حلول مؤقتة لتعويض النقص، أبرزها المحطات المتنقلة، ويُخطط لاضافة اخرى خلال الفترة المقبلة، علماً أن بعضها نُشر في الجنوب، مع العلم
انه يتم تحضير نظام طاقة شمسية لدعم بعض هذه المحطات.