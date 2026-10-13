تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخليوي "ينتظر الأمن"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-10-2026 | 09:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الخليوي ينتظر الأمن
الخليوي ينتظر الأمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تزال تغطية الخليوي في عدد من بلدات الجنوب والبقاع الغربي منقوصة، رغم أن شركات الاتصالات أعادت أكثر من 80% من محطاتها المتضررة في الحرب الأخيرة إلى العمل. 
Advertisement
 
وبحسب ما قال مصدر في وزارة الاتصالات لـ"لبنان24" فإنّ المحطات المتبقية تنتظر ظروفاً أمنية تتيح وصول الفرق التقنية إليها، ما يعني أن استكمال الشبكة في هذه المناطق لم يعد قراراً تقنياً بقدر ما بات مرتبطاً بالوضع الميداني على الأرض.
 
وتكشف الأرقام أن أكثر من 15% من محطات الجنوب، مدمّرة بالكامل. 
 
وحسب المصدر، تعتمد الشركات على حلول مؤقتة لتعويض النقص، أبرزها المحطات المتنقلة، ويُخطط لاضافة اخرى خلال الفترة المقبلة، علماً أن بعضها نُشر في الجنوب، مع العلم انه يتم تحضير نظام طاقة شمسية لدعم بعض هذه المحطات.
مواضيع ذات صلة
نقابة الخليوي والاتصالات تنتخب مجلسها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإعلام والاتصالات أوصت بتعليق إعادة تلزيم إدارة وتشغيل شركتيّ الخليوي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الخليوي: أين حقوق من حافظوا على قطاع الاتصالات؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
من شركتيّ الخليويّ... ماذا طلب وزير الإتّصالات؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الاتصالات

البقاع الغربي

المحطات

لبنان24

البقاع

الغربي

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:09 | 2026-10-13
Lebanon24
11:57 | 2026-10-13
Lebanon24
11:47 | 2026-10-13
Lebanon24
10:50 | 2026-10-13
Lebanon24
10:46 | 2026-10-13
Lebanon24
10:42 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24