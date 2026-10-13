الخليوي "ينتظر الأمن"

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وبحسب ما قال مصدر في لـ" " فإنّ المتبقية تنتظر ظروفاً أمنية تتيح وصول الفرق التقنية إليها، ما يعني أن استكمال الشبكة في هذه المناطق لم يعد قراراً تقنياً بقدر ما بات مرتبطاً بالوضع الميداني على الأرض.وتكشف الأرقام أن أكثر من 15% من محطات الجنوب، مدمّرة بالكامل.وحسب المصدر، تعتمد الشركات على حلول مؤقتة لتعويض النقص، أبرزها المحطات المتنقلة، ويُخطط لاضافة اخرى خلال الفترة المقبلة، علماً أن بعضها نُشر في الجنوب، مع انه يتم تحضير نظام طاقة شمسية لدعم بعض هذه المحطات.