شقير يبحث مع وفد من جمعية "إرادة" سبل تعزيز صمود القطاع الخاص

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استقبل رئيس الوزير السابق ، وفداً من جمعية "إرادة" برئاسة لؤي ملص، في مقر غرفة وجبل ، حيث جرى البحث في الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، والإجراءات المطلوبة لتعزيز صمود القطاع الخاص اللبناني في ظل التحديات الراهنة.وضم الوفد، إلى جانب ملص، كلاً من السادة محمد ، وزياد زرقوط، وأريج ، وأمير كبريت.وشكّل اللقاء مناسبة لعرض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص بمختلف قطاعاته وأنشطته، حيث أشار إلى أن الحركة الاقتصادية تشهد شللاً كبيراً نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، وتراجع الطلب بفعل تآكل القدرة الشرائية، وانخفاض الصادرات ، فضلاً عن تداعيات الحرب الإقليمية وتراجع التحويلات.وأكد شقير أن الهيئات الاقتصادية ستتابع الملفات الاقتصادية الملحّة مع الرؤساء الثلاثة، من خلال عرض مجموعة من المطالب التي تهدف إلى إقرار إجراءات سريعة من شأنها تيسير عمل المؤسسات، وتعزيز قدرتها على الصمود، والحفاظ على استمرارية أعمالها والعاملين فيها.، أشاد ملص بالجهود التي يبذلها شقير على رأس الهيئات الاقتصادية للحفاظ على ودعم المؤسسات الشرعية. وشدّد على أهمية تعزيز التضامن والتكافل بين مكوّنات القطاع الخاص، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب الهيئات الاقتصادية دفاعاً عن هذا القطاع، الذي يشكّل ركيزة أساسية لصمود الاقتصاد الوطني واستمراريته.وفي ختام اللقاء، وجّه وفد جمعية "إرادة" دعوة إلى الوزير شقير لحضور معرض IRADA Expo 2026، الذي تنظّمه الجمعية في 31 تشرين الأول 2026.