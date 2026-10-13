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لبنان

من 500 إلى 35 ألف دولار... إطلاق منح زراعية بقيمة 20 مليوناً في لبنان

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:50
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من 500 إلى 35 ألف دولار... إطلاق منح زراعية بقيمة 20 مليوناً في لبنان
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أطلقت وزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آلية للمنح الزراعية الذكية مناخياً بقيمة 20 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي، لدعم المزارعين والتعاونيات والجمعيات الزراعية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات المناخية والاقتصادية.
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وتتراوح قيمة المنحة بين 500 و5 آلاف دولار للمزارعين والمزارعات، وبين 10 آلاف و35 ألف دولار للتعاونيات والجمعيات المستوفية للشروط.

وتشمل الاستثمارات المؤهلة أنظمة الري الموفرة للمياه، والطاقة المتجددة، والبيوت المحمية، والآلات الزراعية، ومرافق التخزين وما بعد الحصاد، ومعدات التصنيع وغيرها من الحلول الذكية مناخياً.

وسيحصل المستفيدون الذين يقع عليهم الاختيار أيضاً على تدريب ومساعدة في إعداد خطط الأعمال، بهدف خفض كلفة الإنتاج وتحسين استخدام المياه والطاقة وزيادة الدخل وضمان استدامة المشاريع.

وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن التمويل سيتكامل مع التدريب والإرشاد وربط المنتجين بالأسواق والمشترين، بما يساعدهم على استعادة قدراتهم الإنتاجية المتضررة وتطوير استثمارات أكثر كفاءة.

وتندرج المنح ضمن مشروع "التحول الأخضر للأغذية الزراعية في سبيل التعافي الاقتصادي" "GATE"، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. ويبلغ المكون الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع الجهات اللبنانية 20 مليون دولار، ويشمل المنح والمساعدة التقنية.

ويمكن للمزارعين والتعاونيات والجمعيات الاطلاع على الشروط وتقديم الطلبات عبر الرابط:
www.undp.org/lebanon/grants

وحددت مهلة تقديم الطلبات حتى 3 تشرين الثاني 2026.
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