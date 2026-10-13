تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قانون جديد لحماية المال العام.. ماذا يتضمّن؟

Lebanon 24
13-10-2026 | 12:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قانون جديد لحماية المال العام.. ماذا يتضمّن؟
قانون جديد لحماية المال العام.. ماذا يتضمّن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن النائبان أسامة سعد وحليمة القعقور، بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، توقيع اقتراح قانون لتعزيز استقلالية القضاء المالي، على أن يُودع غداً قلم مجلس النواب، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر المفكرة في بدارو، تحت عنوان "استقلالية القضاء المالي: اقتراح قانون لتعزيز الرقابة على المال العام والمحاسبة".
Advertisement

وأوضح المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية، أن الاقتراح يأتي استكمالاً لمسار إصلاح القضاء العدلي والإداري والمالي، ويهدف إلى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وفعاليته، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن تغيير تسمية "ديوان المحاسبة" إلى "محكمة المحاسبات"، تأكيداً لدوره القضائي، وإنشاء مجلس للقضاء المالي تكون غالبية أعضائه من القضاة المنتخبين، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة والمسارات المهنية للقضاة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة فك الارتباط الإداري والمالي بين ديوان المحاسبة ورئاسة مجلس الوزراء، وإلغاء صلاحية الحكومة في تجاوز قراراته المتعلقة بالرقابة المسبقة، على أن يكون مجلس شورى الدولة المرجع الوحيد للطعن فيها.

كما ينص الاقتراح على تعزيز ضمانات استقلال القضاة وشروط المحاكمة العادلة، وضمان وصول القضاء المالي إلى المعلومات لدى الإدارات الخاضعة لرقابته، وإنشاء آليات لمتابعة التوصيات والقرارات الرقابية.

ويتناول أيضاً معالجة الشغور في ديوان المحاسبة، الذي يقارب 50% من الجسم القضائي، ويتجاوز هذه النسبة بين المراقبين ومدققي الحسابات، من خلال اعتماد مباريات دورية للتوظيف وتعزيز الموارد البشرية.

من جهتها، أكدت النائبة حليمة القعقور أن الاقتراح يهدف إلى الحد من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء المالي، مشيرة إلى أن النظام الحالي يمنحها تأثيراً في تعيين المسؤولين وإدارة المؤسسة.

أما النائب أسامة سعد، فانتقد التأخير المستمر في إقرار قوانين استقلالية القضاء، معتبراً أن الإصلاح القضائي ضرورة لمكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ودعا سعد النواب إلى إعطاء هذه التشريعات الأولوية، في ظل التحديات المرتبطة بملاحقة الجرائم المالية وتعزيز المحاسبة وحماية المال العام.
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء العراق: سنواصل مكافحة الفساد وحماية المال العام
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلسُ النواب أمام مسؤولية المحاسبة وحماية المال العام
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: مشروع موازنة العام 2027 يتضمن عناصر جديدة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا لو لم يوقع عون قانون العفو العام؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس شورى الدولة

إدارة المؤسسة

مؤسسات الدولة

مجلس الوزراء

مجلس شورى

من جهته

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:38 | 2026-10-13
Lebanon24
14:27 | 2026-10-13
Lebanon24
14:24 | 2026-10-13
Lebanon24
14:15 | 2026-10-13
Lebanon24
14:10 | 2026-10-13
Lebanon24
14:00 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24