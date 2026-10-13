تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكهرباء في لبنان أمام حلول جديدة.. ماذا اقترح إفرام؟

Lebanon 24
13-10-2026 | 14:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الكهرباء في لبنان أمام حلول جديدة.. ماذا اقترح إفرام؟
الكهرباء في لبنان أمام حلول جديدة.. ماذا اقترح إفرام؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد رئيس المجلس التنفيذي لمشروع "وطن الإنسان" النائب نعمة إفرام، ورئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية النائب سجيع عطية، مؤتمراً صحافياً خُصص لبحث إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، بحضور رئيس الهيئة الناظمة للكهرباء زياد سماكية، وعضوة الهيئة كريستينا أبي حيدر نصرالله، وعدد من الاختصاصيين والإعلاميين.
Advertisement

وأكد إفرام أن "لبنان لا يحتاج إلى سياسة كهرباء بل إلى سياسة محروقات"، مشدداً على ضرورة تغيير استراتيجية الإنتاج بعد عقود من الهدر، وتعزيز الشفافية في أرقام الإنتاج وكميات الوقود المستهلكة.

وأوضح أن الانتقال من الفيول إلى الغاز الطبيعي أو المسال قد يحقق وفراً سنوياً يُقدّر بنحو 3 مليارات دولار، داعياً إلى دراسة خيارات استيراده براً عبر الدول المجاورة أو بحراً بواسطة سفن متخصصة.

وفي ملف الطاقة الشمسية، أشار إفرام إلى أن نحو 50% من الإنتاج لا يُستفاد منه خلال ساعات الظهيرة، مطالباً بتفعيل نظام صافي القياس (Net Metering) لاستيعاب فائض الطاقة، الذي قد يصل إلى 700 ميغاوات، بما يوفر نحو 120 مليون دولار سنوياً.

كما دعا إلى إلزام المولدات الخاصة بدمج الطاقة الشمسية في إنتاجها، معتبراً أن هذه الخطوة قد تحقق وفراً سنوياً يصل إلى مليار و300 مليون دولار، وفق التقديرات المطروحة، إلى جانب تعزيز اللامركزية والسماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وبيعها للدولة.

وشدد إفرام على ضرورة إخضاع كميات المحروقات المستخدمة في معامل الكهرباء لرقابة دقيقة، محذراً من أن غياب البيانات الواضحة بشأن الإنتاج والاستهلاك يحول دون تحديد مصادر الهدر والتمييز بين ضعف الكفاءة والفساد المحتمل.

من جهته، طالب عطية بتفعيل دور الهيئة الناظمة للكهرباء ومنحها الصلاحيات اللازمة، واستكمال المراسيم التطبيقية والتشريعات المطلوبة لجذب الاستثمارات وتنظيم القطاع.

كما دعا إلى معالجة ملف الجباية، بما يشمل المستحقات المتراكمة على المخيمات الفلسطينية منذ نحو 30 عاماً، وتنظيم استهلاك الكهرباء في المخيمات السورية عبر تركيب العدادات وتحسين التحصيل.

وخلص المؤتمر إلى توصيات أبرزها تعزيز استخدام الغاز، ودمج الطاقة الشمسية في الشبكة العامة، وتشجيع البلديات على إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة، إلى جانب مكافحة التعديات وتحسين البنية التحتية.

وشملت التوصيات تفعيل قانون الكهرباء رقم 462، بما يتيح مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع وفق أطر تنظيمية واضحة، والانتقال من إدارة الأزمة إلى سياسة طاقة متكاملة تهدف إلى خفض الكلفة وتحسين التغذية الكهربائية.
مواضيع ذات صلة
خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. ماذا يشهد لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: تحرير الجنوب أمام أعيننا ولا حلول قبل الانسحاب الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يونان يعفي سكان مجمّع مار أفرام من بدلات الإيجار لشهرين
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام زار الراعي قبيل مشاركته في ملتقى المشرّعين الكاثوليك في الفاتيكان
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينية

نصرالله

من جهته

السورية

فلسطين

الغاز

تيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:38 | 2026-10-13
Lebanon24
14:27 | 2026-10-13
Lebanon24
14:24 | 2026-10-13
Lebanon24
14:15 | 2026-10-13
Lebanon24
14:00 | 2026-10-13
Lebanon24
13:37 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24