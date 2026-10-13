تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تكثيف التحرك اللبناني - الاوروبي بشأن مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

Lebanon 24
13-10-2026 | 23:02
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تكثيف التحرك اللبناني - الاوروبي بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل
تكثيف التحرك اللبناني - الاوروبي بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب حسين زلغوط في" الديار": في الوقت الذي يتمسّك فيه لبنان بأهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، تحرك الاتحاد الأوروبي على خط موازٍ لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية، في محاولة لتفادي أي فراغ قد يترتب على انتهاء المهمة الأممية.
Advertisement
وقد اكتسبت في هذا الإطار زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى بيروت الأسبوع الفائت، واجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين، أهمية تتجاوز الإعلان عن مبادرة أمنية جديدة. فقد شكّلت الزيارة مناسبة لبحث مستقبل التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، ومصير الوجود الدولي في الجنوب، والخيارات المطروحة لتجنّب نشوء فراغ أمني بعد انتهاء ولاية القوات الدولية. وجاءت المحادثات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توضيح الموقف الأوروبي من المرحلة المقبلة، وتحديد ما يمكن أن تقدمه الدول الأوروبية للبنان، سواء عبر دعم الجيش والقوى الأمنية أو من خلال المشاركة في أي صيغة دولية قد يجري الاتفاق عليها.
وفي موازاة هذا المسار، اتخذ الاتحاد الأوروبي أمس الأول قراراً بإنشاء بعثة لدعم المؤسسات الدفاعية والأمنية اللبنانية، بولاية أولية تمتد ثلاث سنوات. وتتمثل مهمتها في تقديم المشورة والمساعدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يعزز السيطرة على الأراضي، وأمن الحدود، والأمن الداخلي، إلى جانب دعم جوانب من إدارة الأمن البحري. وتشكّل هذه الخطوة تطوراً مهماً في التعاون الأمني بين بيروت وبروكسل، لكنها لا تعني أن الاتحاد الأوروبي حسم مسألة القوة التي يمكن أن تتولى مهاماً دولية في الجنوب بعد «اليونيفيل».
ويرى مصدر سياسي مطّلع في هذا السياق ان لبنان، يواجه تحدّياً مزدوجاً: فمن جهة، عليه مواصلة اتصالاته السياسية والدبلوماسية لتأمين صيغة دولية تحول دون ترك الجنوب أمام مرحلة انتقالية غير مضمونة النتائج؛ ومن جهة ثانية، عليه تعزيز جهوزية الجيش وتوفير الموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته. ولا يكفي في هذا المجال الاكتفاء بإعلان الدعم أو إطلاق المبادرات، بل المطلوب ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية تتصل بالتجهيزات والقدرات البشرية واللوجستية والاستمرارية المالية.
مواضيع ذات صلة
ضبابية كثيفة تلفّ الواقع اللبناني: التفاوض مجمّد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل" في دوامة الاقتراحات
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 10:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي بحث مرحلة ما بعد "اليونيفيل" مع نظيرته الأيرلندية
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 10:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
منسّى التقى الرئيس الصربي وبحث معه في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 10:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى ميلوني والبحث تركز على مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والدور الإيطالي
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 10:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الاتحاد الأوروبي

الدول الأوروبية

اللبنانية

دبلوماسي

الأوروبي

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:46 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-10-14
Lebanon24
03:15 | 2026-10-14
Lebanon24
03:06 | 2026-10-14
Lebanon24
03:00 | 2026-10-14
Lebanon24
02:46 | 2026-10-14
Lebanon24
02:45 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24