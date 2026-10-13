حزب اللهيباغت محاصريه بهجمة مرتدة!

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كتب عماد مرمل في" الجمهورية: ينطوي إعلان «حزب الله» رسمياً عن آلية دفع أموال للإيواء إلى والمتضررين الذين دُمرت منازلهم جراء العدوان ، على دلالات ورسائل عدة، ربطاً بطبيعة هذه المرحلة وظروفها. وليس خافياً أن المعركة على «البيئة» هي جزء أساسي من المواجهة التي تدور بين الحزب من جهة وأعدائه وخصومه من جهة أخرى، في اعتبار أن الحاضنة الشعبية تشكل عاملاً أساسياً من عوامل قوة الحزب واستمراريته.من هنا جرت محاولات كثيرة في السابق لاستمالة أو استقطاب «البيئة الحاضنة»، عبر الحملات الإعلامية والدعائية والحروب النفسية المدروسة سعياً إلى تأليبها على الحزب أو إيجاد شرخ بينها وبينه، وهناك في الخارج والداخل من افترض أن شعبيته الكبيرة في الطائفة الشيعية بدأت في التآكل، وأن الظرف بات مناسباً أكثر من أي وقت مضى، لدفع جمهوره إلى الإنسلاخ عنه. وبمعزل عن سوء التقدير في فهم طبيعة العلاقة بين الحزب وجزء كبير من جمهوره، والمستندة إلى دوافع عقائدية وثقافية بالدرجة الأولى، رمى الحزب «قنبلة» مدوية، عبر خرقه للحصار الفولاذي المضروب عليه وتأمينه مبالغ وازنة بالدولار الأميركي لإيواء النازحين، ما شكل مفاجأة لواشنطن، التي اتهمت الحزب عبر وزارة خارجيتها بترويج روايات مزيفة، مؤكدة أن تنهار اقتصادياً والأموال غير موجودة. لكن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، الشيخ دعموش، أطل أمس في مؤتمر صحافي، شارحاً تفاصيل آلية تسديد تلك الأموال، ومن شأن هذا «المصل المادي» الذي سيسري في عروق آلاف العائلات، أن يرتب المفاعيل الآتية:• توجيه الحزب رسالة إلى من يهمه الأمر، بأنه لا يترك ناسه مهما اشتدت الضغوط وقست .• تجديد ثقة البيئة الحاضنة في الحزب وتعزيز التفافها حوله.• إحراج الذين تفرّض حصارهم الحديدي المفروض على إيران والحزب إلى الاختراق.• توقع أن تعمد إلى شد الخناق أكثر فأكثر على الحزب و«اقتصاد الظل» المرتبط به.• وضع السلطة في موقف حساس، إذ هي تريد إنهاء أدوار «حزب الله» خارج الدولة، ومن ضمنها تلك المالية، لكنها غير قادرة في الوقت نفسه على تأمين البدائل لناسه.