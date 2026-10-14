برق ورعد وامطار.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة، تؤدي الى ارتفاع لموج البحر. تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، بخاصة في الفترة الصباحية ويتخلله بعض الانفراجات مع استمرار لظهور الضباب على المرتفعات ، وجاء في النشرة الآتي:الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد الخميس، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز شرق اليونان والذي يقترب تدريجياً مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً ويؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، كما تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها يوم الجمعة ويرافقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية الاسبوع .معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28 درجة، 21 و29، بين 13 و 27 درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة تؤدي الى ارتفاع لموج البحر. تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد خاصة في الفترة الصباحية ويتخلله بعض الانفراجات مع استمرار لظهور الضباب على المرتفعات .الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تشتد فترة بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد واحتمال تساقط حبات البرد كما يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر مع ضباب على المرتفعات مع انفراجات بين الحين و الاخر.السبت: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها على الجبال و في الداخل مع تساقط أمطار متفرقة صباحية يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساءً و يتحول الطقس الى قليل الغيومالحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 26 درجة.الرياح السطحية: متقلبة نهارا جنوبية غربية ليلا ناشطة ، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85٪حال البحر: منخفض ارتفاع الموج صباحا (0.5 م) مائج ليلا (1 متر).الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق.ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٢ ساعة غروب الشمس: ١٨:٠٨