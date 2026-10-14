تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نفذنا وقفات احتجاجية على قرار وزيرة التربية بفصل 3500 أستاذ متعاقد

Lebanon 24
14-10-2026 | 04:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نفذنا وقفات احتجاجية على قرار وزيرة التربية بفصل 3500 أستاذ متعاقد
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نفذنا وقفات احتجاجية على قرار وزيرة التربية بفصل 3500 أستاذ متعاقد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اوضحت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان في بيان، انه "استنادًا إلى البيان الذي أصدرته الرابطة منذ يومين، والذي فصّل انعكاسات قرار وزيرة التربية بفصل 3500 أستاذ متعاقد على الصندوق ومستعان به عن المدرسة الرسمية، وعرض التحركات التي بدأتها رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين أمام المدارس الرسمية، انطلاقًا من مدرسة شكيب أرسلان وصولًا إلى مدرسة رمل الظريف، واستكمالًا للوعد الذي قطعته الرابطة بمواصلة تحركاتها مطلع هذا الأسبوع، بانتظار ما ستقدمه وزارة التربية من حلول، نفذت الرابطة، بالتنسيق والتوافق مع لجان الأهالي، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المدارس الرسمية، بعدما بقيت الوزارة حتى الساعة من دون معالجة جدية لهذه الأزمة، وكأن وجود مئات آلاف الطلاب والأساتذة خارج المدارس وتعطيل التعليم الرسمي أمر أكثر من طبيعي!".
Advertisement

وتابع البيان: "فصباح الاثنين 12 تشرين الأول، نُفذت ثلاث وقفات احتجاجية في البقاع الأوسط وشرق زحلة، جاءت على الشكل الآتي:

- وقفة احتجاجية أمام مدرسة بوارج الرسمية في البقاع الأوسط.

- وقفة احتجاجية أمام مدرسة دير الغزال الرسمية في شرق زحلة.

- وقفة احتجاجية أمام مدرسة عين كفرزبد الرسمية في البقاع الشمالي.

وتابعت الرابطة تحركاتها صباح الثلاثاء 13 تشرين الأول في شمال لبنان، فنفذت وقفتين احتجاجيتين أمام مدرسة المنية الرسمية ومدرسة المنية المقالع الرسمية، ليبلغ مجموع الوقفات الاحتجاجية خمسًا خلال يومين، بمشاركة رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين، وبالتنسيق والتنظيم مع لجان الأهالي، وبحضور الأهالي والتلاميذ والأساتذة الذين عبّروا عن غضبهم ورفضهم لترك آلاف الأطفال خارج الصفوف التعليمية، ولعدم انتظام الدوام المدرسي، الذي يبدأ في عدد من المدارس عند الحادية عشرة أو الثانية عشرة ظهرًا، فضلًا عن حرمان طلاب الشهادة المتوسطة من المواد العلمية".
واوضح البيان "ان الأزمة لا تقتصر على تأخير الدوام أو تقليص ساعات التدريس، بل تتجاوز ذلك إلى مدارس لم ينطلق فيها التعليم أصلًا، ولا تزال حلقات دراسية كاملة تضم آلاف الطلاب محرومة من ساعة تدريس واحدة منذ بداية العام الدراسي. ففي مدرسة المنية الرسمية، لم يلتحق بالتعليم حتى الآن نحو 500 طالب، فيما لم ينطلق التعليم بتاتًا في مدرسة عين كفرزبد الرسمية، حيث يقتصر الحضور التعليمي على المدير والناظر من الملاك، لان كل الكادر التعليمي اساتذة متعاقدين ومستعان بهم وعلى الصندوق، ما حال دون التحاق التلاميذ بالمدرسة حتى اليوم".
وتابع: "أمام هذه الوقائع والصرخات والمناشدات التي أطلقها الأهالي والأساتذة والتلاميذ ورئيسة الرابطة عبر صفحات السوشيل ميديا ولاقت تفاعلا وتضامنا كبيرا من الراي العام اللبناني مقابل آذان صماء من المعنيين ، وبالرغم من مناشداتهم المتكررة للرؤساء والوزراء والنواب المعنيين والمجتمعات المحلية، لا تزال وزارة التربية تلتزم الصمت، من دون أن تقدم حلًا يضع حدًا لهذه الكارثة التربوية، فيما تتفاقم الأزمة وتنعكس توترًا ومواجهات بين الأهالي والتلاميذ من جهة، والكوادر التعليمية من جهة أخرى".

واشار البيان الى" موقف لافت لأهالي المنية، الذين قرروا عدم إرسال أولادهم إلى المدارس إلى حين التحاق جميع الطلاب بالتعليم، رفضًا للتمييز بين تلميذ يتلقى التعليم وآخر يُحرم منه، وتمسكًا بحق الجميع في الوصول إلى المدرسة وتلقي التعليم بصورة عادلة ومنتظمة".

اضاف: "في موازاة ذلك، أثار تقديم مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين، استقالته أمس، وما تضمنه موقفه من تحميل رئيسي الجمهورية والحكومة كل مسؤولية ملفات المحاصصة والفساد في وزارة التربية، مع تبرئة وزيرة التربية منها، غضبًا واسعًا لدى الكوادر التعليمية والأهالي والطلاب. فبدلًا من أن تشكل الاستقالة مدخلًا لمحاسبة المسؤولين وكشف الحقائق، بدا وكأنها محاولة لتبييض صفحة الوزيرة ومنحها صك براءة، رغم المناشدات التي تملأ أرجاء الوطن، والوقائع التي تشهدها المدارس الرسمية يوميًا. وفي الوقت الذي وجّه فيه المستشار اتهاماته إلى الرئاستين الأولى والثالثة، لم يصدر عن وزيرة التربية أي تعليق يوضح موقفها من هذه الاتهامات، واكتفت بتبرئة نفسها من المسؤولية عما يجري، فيما بقيت حقوق آلاف الطلاب ومستقبلهم التعليمي معلّقين، وبقي الأساتذة والأهالي من دون إجابات أو حلول".

واعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي "تصعيد تحركاتها بالتنسيق مع لجان الأهالي"، ودعت إلى "وقفة احتجاجية صباح غد الأربعاء 14 تشرين الأول أمام مدرسة العمروسية المختلطة الرسمية في الشويفات، بمشاركة اهالي وتلاميذ مدرسة العمروسية ومدرسة القبة الرسمية للصبيان ومدرسة القبة الرسمية للبنات، للتجمع وإيصال صوتهم والمطالبة بعودة جميع الطلاب إلى صفوفهم، وتأمين الكادر التعليمي اللازم، ووضع حد لسياسة ترك المدارس الرسمية تواجه مصيرها وحدها".

واعتبر البيان "إن صرخة الأهالي والأساتذة والتلاميذ لم تعد تحتمل مزيدًا من التجاهل، وإن استمرار إقفال أبواب التعليم أمام آلاف الأطفال ليس تفصيلًا إداريًا يمكن تأجيله، بل جريمة تربوية تتحمل الجهات المعنية مسؤولية وقفها ومعالجة نتائجها".

وختم البيان: "وعليه، وبعد تحرك الغد، وبانتظار ما سيصدر عن وزارة التربية والجهات الرسمية المعنية، تؤكد الرابطة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد، ما لم يُتخذ قرار واضح وجدي يعيد جميع الطلاب إلى مقاعد الدراسة ويضع حدًا للأزمة، وتعويض ساعات الاساتذة المتعاقدين مستعان بهم وعلى الصندوق الذين لا ذنب لهم بخسارة ساعاتهم بسبب توقيفهم عن العمل. فإما أن تتحمل وزارة التربية مسؤولياتها وتقدم حلًا ينصف الطلاب والأساتذة، وإما أن تواجه مزيدًا من التحركات الاحتجاجية والتصعيدية، بالتنسيق مع لجان الأهالي، دفاعًا عن المدرسة الرسمية وحق كل طفل في التعليم".
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: تحركات ووقفات احتجاجية وتضامنية أمام المدارس
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تحذّر من شغور 3500 أستاذ
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارجاء البت بملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بعد اعتراضات على عدم التزام الوزيرة بمعايير الإنصاف والحاجة
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأساتذة المتعاقدين: إضرابنا مستمر حتى إقرار التفرغ باللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهوري

جمهورية

الوزيرة

الشمالي

البقاع

الشمال

لبنان

القبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:19 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-10-14
Lebanon24
08:28 | 2026-10-14
Lebanon24
08:22 | 2026-10-14
Lebanon24
08:19 | 2026-10-14
Lebanon24
08:08 | 2026-10-14
Lebanon24
08:00 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24