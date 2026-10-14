اعتصام مفتوح لعمال بلدية الميناء

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بدأ عمال اعتصاما مفتوحا اليوم، ونصبوا خيمة عند مداخل البلدي.شارك في في التحرك رئيس والمستخدمين في النقيب الذي قال: "اليوم هو اليوم الأول لحراك مفتوح وقد نصب العمال خيمة، للمطالبة بحقوقهم المتراكمة لثلاثة أشهر. وهذه الحقوق مرتبطة بوزارة المالية لكونها لم تصرف المستحقات بعد. ويقع على عاتق ورئيس البلدية الذهاب أخذ موعد من رئيس الحكومة والعمل على تأمين كل شيء لهؤلاء الشباب من مدارس ومستلزمات، والدفع نحو تسديد مستحقاتهم، وعليهم الذهاب والجباية لتأمين هذه الأمور لهؤلاء الناس. وهذا الإضراب ليس موجهاً ضد أحد، لا ضد المجلس البلدي ولا ضد رئيس البلدية ولا ضد أهل الميناء، بل هو صرخة".اما رئيس نقابة عمال بلدية أحمد مرسلي فقال: "نحن اليوم في تحركنا نطالب المجلس البلدي بالتحرك لدفع مستحقات هؤلاء العمال، وهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، بالاضافة الى قضية المستلزمات المدرسية (المدرسيات)، نظرا لأهميتها لأن أبناء العمال جميعهم دخلوا المدارس، دون كتب أو حقائب مدرسية.وتمنى على "المجلس البلدي وعلى نواب التحرك سريعًا لفك أزمة 150 إلى 160 عائلة في بلدية المينا. والإضراب مستمر حتى دفع كامل مستحقاتنا".