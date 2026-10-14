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لبنان

اعتصام مفتوح لعمال بلدية الميناء

Lebanon 24
14-10-2026 | 04:37
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اعتصام مفتوح لعمال بلدية الميناء
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بدأ عمال بلدية الميناء اعتصاما مفتوحا اليوم، ونصبوا خيمة عند مداخل القصر البلدي. 
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شارك في في التحرك رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد الذي قال: "اليوم هو اليوم الأول لحراك مفتوح وقد نصب العمال خيمة، للمطالبة بحقوقهم المتراكمة لثلاثة أشهر. وهذه الحقوق مرتبطة بوزارة المالية لكونها لم تصرف المستحقات بعد. ويقع على عاتق المجلس البلدي ورئيس البلدية الذهاب أخذ موعد من رئيس الحكومة والعمل على تأمين كل شيء لهؤلاء الشباب من مدارس ومستلزمات، والدفع نحو تسديد مستحقاتهم، وعليهم الذهاب والجباية لتأمين هذه الأمور لهؤلاء الناس. وهذا الإضراب ليس موجهاً ضد أحد، لا ضد المجلس البلدي ولا ضد رئيس البلدية ولا ضد أهل الميناء، بل هو صرخة".

اما رئيس نقابة عمال بلدية المينا أحمد مرسلي فقال: "نحن اليوم في تحركنا نطالب المجلس البلدي بالتحرك لدفع مستحقات هؤلاء العمال، وهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، بالاضافة الى قضية المستلزمات المدرسية (المدرسيات)، نظرا لأهميتها لأن أبناء العمال جميعهم دخلوا المدارس، دون كتب أو حقائب مدرسية.

وتمنى على "المجلس البلدي وعلى نواب طرابلس التحرك سريعًا لفك أزمة 150 إلى 160 عائلة في بلدية المينا. والإضراب مستمر حتى دفع كامل مستحقاتنا".
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