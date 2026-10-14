تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الركود يضغط على الأسواق والترقّب سيّد الموقف

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-10-2026 | 04:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الركود يضغط على الأسواق والترقّب سيّد الموقف
الركود يضغط على الأسواق والترقّب سيّد الموقف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُلاحظ أن القطاع التجاري يمرّ بحالة من الركود والتراجع، في ظل الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما تفرضه من ضغوط إضافية على الحركة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين.
Advertisement
وتعكس المؤشرات الاقتصادية حجم التحديات التي يواجهها القطاع، إذ أشار تقرير البنك الدولي إلى أن مؤشر تجارة التجزئة في لبنان سجّل تراجعاً سنوياً بنسبة 37% بالقيمة الاسمية و32.5% بالقيمة الحقيقية خلال عام 2024، ما يعكس حجم الانكماش الذي أصاب النشاط التجاري خلال تلك الفترة. كما قدّر البنك الدولي أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 7.1% خلال عام 2024، في ظل تداعيات الحرب وتراجع الاستهلاك والنشاط الاقتصادي.
وتُعاني المحال التجارية من تراجع الإقبال والمبيعات، وسط حالة من الحذر والترقّب تسود الأسواق، في وقت يفضّل فيه المواطنون الحدّ من الإنفاق والتركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية. ويواجه أصحاب المؤسسات التجارية تحديات متزايدة في تغطية النفقات التشغيلية، ولا سيما الإيجارات والرواتب وفواتير الخدمات، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويؤكد أصحاب المحال التجارية أنهم يواجهون تراجعاً في المبيعات والسيولة، بالتزامن مع ارتفاع كلفة الطاقة والنقل، ما يزيد الأعباء المالية ويهدّد استمرارية عدد من المؤسسات. 
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، تتجه أنظار التجار إلى تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، وسط آمال بأن تسهم عودة الاستقرار في تنشيط الأسواق وتحريك العجلة الاقتصادية، واستعادة ثقة المستهلكين، بما يخفف الأعباء عن التجار والمواطنين على حد سواء.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الأسهم الأوروبية تنتعش.. وأزمة الديون الفرنسية تضغط على الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تخسر ثقة الأسواق.. السياسة تضغط على البورصة والدَّين
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لموقفي واشنطن والرياض من "مؤتمر دعم الجيش"
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يضغط على أوروبا للسحب من احتياطي الديزل قبل انتخابات الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

البنك الدولي

وسط آمال

لبنان وا

التزام

التركي

ش الذي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:19 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-10-14
Lebanon24
08:28 | 2026-10-14
Lebanon24
08:22 | 2026-10-14
Lebanon24
08:19 | 2026-10-14
Lebanon24
08:08 | 2026-10-14
Lebanon24
08:00 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24