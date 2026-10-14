الراعي غداً الخميس إلى اليونان في زيارة حجّ "على خطى مار بولس"

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يبدأ البطريرك الكردينال غداً الخميس زيارته الى اليونان، وهي أول زيارة لبطريرك الى تلك البلاد. تمتد الزيارة من نهار الخميس 15 حتى الإثنين 19 الجاري. وغداً الخميس ينتقل البطريرك من روما، بعد مشاركته في أعمال السينودوس الخاص بشؤون العائلة، ويرافقه في زيارته الزائر الرسولي على موارنة اليونان المطران يوسف سويف، رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير، الخوري عقل بو نادر من لارناكا قبرص، مسؤول مكتب الاعلام في البطريركية المحامي وليد غياض، منسّق الزيارة الى جبل أتوس الزميل عرب، والدكتور هشام منصور.وقد نظم الزيارة بأوجهها الثلاثة الحج الديني والبعد الراعوي والبعد المسكوني المطران سويف بالتنسيق مع سفير في اليونان كنج الحجل والقنصل العام كوين سلامة وطاقم السفارة، ومع خادم الرعية الخوري جوزف طرطق ومجلس الرعية برئاسة جو الفغالي والخوري ماريوس عطالله، بالإضافة الى مكتب رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس.وتحدث المطران سويف عن الزيارة. وقال: "تتوزع الزيارة على ثلاثة جوانب متكاملة كأنها على خطى مار بولس، بداية الحج الديني الى مدينة تسالونيكي وجبل أتوس حيث يمضي البطريرك الراعي والوفد المرافق يومين في المدينة وبضيافة آباء الجبل المقدس في دير سيمونوس بيتراس وسواه. ويلتقي رئيس أديار الجبل في العاصمة كارياس الأب المتقدم يورغوس، وسائر رؤساء الأديار. وهناك جولات على أبرز متاحف تسالونيكي والجبل المقدس ومعالمهما والتراثية. وبعد زيارة الجبل ينتقل البطريرك الراعي الى أثينا لمتابعة الجانبين الراعوي والمسكوني من زيارته من خلال لقائه برئيس أساقفة اليونان إيرونيموس، وهو لقاء أول بين المرجعيتين الدينيتين الكبيرتين. كما يلتقي مساء السبت أيضاً مطران اللاتين في اليونان ثيودوروس كونديذيس، يلي اللقاء حفل استقبال ينظمه السفير اللبناني كنج على شرف البطريرك الراعي".أضاف المطران سويف: "نهار الأحد يحتفل البطريرك الراعي بالقداس لموارنة اليونان وأصدقائهم في كنيسة مار يوحنا المعمدان، ويشارك في هذا القداس ممثلو المؤسسات المارونية وتلك المرتبطة بالبطريركية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان، الذين يأتون اليونان بمناسبة الزيارة البطريركية، كالرابطة المارونية والمؤسسة المارونية للإنتشار ورابطة قنوبين للرسالة والتراث وسواها، بالإضافة الى مؤمنين من عدد من الرعايا المارونية في لبنان وبعض بلدان الإنتشار". ويلتقي البطريرك الراعي الموارنة وسائر أبناء الجالية بعد القداس على مائدة محبة. وبعد الظهر ينتقل البطريرك الراعي الى ناحية لوترا، التي وصلها مار بولس حين جاء لتبشير كورانتوس وجوارها. ويلتقي مسؤولين دينيين وزمنيين في إطار اطلاق مسار حج ديني وتعاون ثقافي سياحي بين كورانتوس وقنوبين عملاً بميثاق يتابع تنفيذه لاحقاً. ثم يجول في نواحي كورانتوس القديمة والجوار.وأشار المطران سويف الى لقاء يعقد بين البطريرك الراعي وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوناني صباح الإثنين قبل اختتام الزيارة ومغادرة البطريرك الراعي والوفد المرافق الى لبنان.