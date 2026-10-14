تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي غداً الخميس إلى اليونان في زيارة حجّ "على خطى مار بولس"

Lebanon 24
14-10-2026 | 05:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الراعي غداً الخميس إلى اليونان في زيارة حجّ على خطى مار بولس
الراعي غداً الخميس إلى اليونان في زيارة حجّ على خطى مار بولس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدأ البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي غداً الخميس زيارته الى اليونان، وهي أول زيارة لبطريرك ماروني الى تلك البلاد. تمتد الزيارة من نهار الخميس 15 حتى الإثنين 19 الجاري. وغداً الخميس ينتقل البطريرك الراعي من روما، بعد مشاركته في أعمال السينودوس الخاص بشؤون العائلة، ويرافقه في زيارته الزائر الرسولي على موارنة اليونان المطران يوسف سويف، رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية  المطران سليم صفير، الخوري عقل بو نادر من لارناكا قبرص، مسؤول مكتب الاعلام في البطريركية المحامي وليد غياض، منسّق الزيارة الى جبل أتوس الزميل جورج عرب، والدكتور هشام منصور.
Advertisement

وقد نظم الزيارة بأوجهها الثلاثة الحج الديني والبعد الراعوي والبعد المسكوني المطران سويف بالتنسيق مع سفير لبنان في اليونان كنج الحجل والقنصل العام كوين سلامة وطاقم السفارة، ومع خادم الرعية المارونية الخوري جوزف طرطق ومجلس الرعية برئاسة جو الفغالي والخوري ماريوس عطالله، بالإضافة الى مكتب رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس.

وتحدث المطران سويف عن الزيارة. وقال: "تتوزع الزيارة على ثلاثة جوانب متكاملة كأنها على خطى مار بولس، بداية الحج الديني الى مدينة تسالونيكي وجبل أتوس حيث يمضي البطريرك الراعي والوفد المرافق يومين في المدينة وبضيافة آباء الجبل المقدس في دير سيمونوس بيتراس وسواه. ويلتقي رئيس أديار الجبل في العاصمة كارياس الأب المتقدم يورغوس، وسائر رؤساء الأديار. وهناك جولات على أبرز متاحف تسالونيكي والجبل المقدس ومعالمهما الدينية والتراثية. وبعد زيارة الجبل ينتقل البطريرك الراعي الى أثينا لمتابعة الجانبين الراعوي والمسكوني من زيارته من خلال لقائه برئيس أساقفة اليونان إيرونيموس، وهو لقاء أول بين المرجعيتين الدينيتين الكبيرتين. كما يلتقي مساء السبت أيضاً  مطران اللاتين في اليونان ثيودوروس كونديذيس، يلي اللقاء حفل استقبال ينظمه السفير اللبناني كنج على شرف البطريرك الراعي".

أضاف المطران سويف: "نهار الأحد يحتفل البطريرك الراعي بالقداس لموارنة اليونان وأصدقائهم في كنيسة مار يوحنا المعمدان، ويشارك في هذا القداس ممثلو المؤسسات المارونية وتلك المرتبطة بالبطريركية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان، الذين يأتون اليونان بمناسبة الزيارة البطريركية، كالرابطة المارونية والمؤسسة المارونية للإنتشار ورابطة قنوبين للرسالة والتراث وسواها، بالإضافة الى مؤمنين من عدد من الرعايا المارونية في لبنان وبعض بلدان الإنتشار". ويلتقي البطريرك الراعي الموارنة وسائر أبناء الجالية بعد القداس على مائدة محبة. وبعد الظهر ينتقل البطريرك الراعي الى ناحية لوترا، التي وصلها مار بولس حين جاء لتبشير كورانتوس وجوارها. ويلتقي مسؤولين دينيين وزمنيين في إطار اطلاق مسار حج ديني وتعاون ثقافي سياحي بين كورانتوس وقنوبين عملاً بميثاق يتابع تنفيذه لاحقاً. ثم يجول في نواحي كورانتوس القديمة والجوار. 

وأشار المطران سويف الى لقاء يعقد بين البطريرك الراعي وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوناني صباح الإثنين قبل اختتام الزيارة ومغادرة البطريرك الراعي والوفد المرافق الى لبنان.

مواضيع ذات صلة
الراعي يودع الأباتي بولس نعمان: ترك شهادته عن لبنان للأجيال
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من دير مار يوحنا القلعة: جرح الشهداء مفتوح على الرجاء
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فاتورة كهرباء كادت تتسبّب بتوقيف "لبناني" في اليونان!
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلسي وصليبا وخلف وحمدان سلموا قنصل اليونان المذكرة الحقوقية المتعلقة بإبقاء "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

المارونية

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:19 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-10-14
Lebanon24
08:28 | 2026-10-14
Lebanon24
08:22 | 2026-10-14
Lebanon24
08:19 | 2026-10-14
Lebanon24
08:08 | 2026-10-14
Lebanon24
08:00 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24