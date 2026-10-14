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لبنان

وزير العمل ترأس اجتماع لجنة الاشراف على تنفيذ نظام التقاعد

Lebanon 24
14-10-2026 | 06:43
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وزير العمل ترأس اجتماع لجنة الاشراف على تنفيذ نظام التقاعد
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ترأس وزير العمل محمد حيدر اليوم اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والمؤلفة من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر ورئيس اللجنة الفنية في الضمان مكرم غصوب، المدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي ومنير البساط عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثل جمعية الصناعيين، وراجي جبور عن منظمة العمل الدولية، ومقرر اللجنة حسن حطيط. 
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وجرى البحث في الجلسة في تطبيق مراسيم القانون 319 ، وفي الشروط المنجزة من قبل مجلس الخدمة المدنية للجنة الاستثمار ورئيسها ، بما يساهم في تطبيق القانون 319 المتعلق بنظام الحماية والتقاعد الاجتماعي . 

وتم الاتفاق ان يعلن مجلس الخدمة موعد تقديم الطلبات للمرشحين ابتداء من التاسع عشر من الشهر الحالي.
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