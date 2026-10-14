وزير العمل ترأس اجتماع لجنة الاشراف على تنفيذ نظام التقاعد

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ترأس وزير العمل محمد اليوم اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والمؤلفة من للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي، رئيس ورئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الدكتور ورئيس اللجنة الفنية في الضمان مكرم غصوب، المدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله ورئيسة السيدة نسرين مشموشي ومنير البساط إدارة وممثل جمعية الصناعيين، وراجي جبور عن منظمة العمل الدولية، ومقرر اللجنة حسن حطيط.وجرى البحث في الجلسة في تطبيق مراسيم القانون 319 ، وفي الشروط المنجزة من قبل مجلس الخدمة المدنية للجنة الاستثمار ورئيسها ، بما يساهم في تطبيق القانون 319 المتعلق بنظام الحماية والتقاعد الاجتماعي .وتم الاتفاق ان يعلن مجلس الخدمة موعد تقديم الطلبات للمرشحين ابتداء من التاسع عشر من الشهر الحالي.