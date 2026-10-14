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لبنان

الحجار ترأس اجتماع "مجلس الاستقرار" لبحث تأهيل مراكز قوى الأمن والمؤسسات الرسمية

Lebanon 24
14-10-2026 | 06:50
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الحجار ترأس اجتماع مجلس الاستقرار لبحث تأهيل مراكز قوى الأمن والمؤسسات الرسمية
الحجار ترأس اجتماع مجلس الاستقرار لبحث تأهيل مراكز قوى الأمن والمؤسسات الرسمية photos 0
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ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في الوزارة، اجتماع مجلس الاستقرار (Stabilization Board)، بمشاركة وفد من وزارة الخارجية الألمانية (GFFO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وحضور السفير الألماني توماس تسانايزن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة ثائر شريدي، محافظ لبنان الجنوبي والنبطية بالتكليف منصور ضو، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، ورئيس شعبة المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي العميد علي سكيني.
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وخلال الاجتماع، تم البحث في سبل دعم حضور الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتعزيز قدراتها في جنوب لبنان وبيروت والضاحية الجنوبية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالحرب والاعتداءات الإسرائيلية والنزوح. 



كما تم الاطلاع على مشروع إعادة تأهيل مراكز قوى الأمن الداخلي ومنشآتها، بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها في حفظ الأمن وتلبية حاجات المواطنين، بالتوازي مع دعم وتأهيل المؤسسات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات.



وأكد الوزير الحجار أن "أولوية الحكومة تتمثل في بسط سلطة الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما يكرّس الأمن والاستقرار ويعيد الثقة بقدرة الدولة على حماية المواطنين وخدمتهم"، مؤكدا أن "المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود لتعزيز الأمن، وتأمين الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي الآمنة والمستدامة إلى قراهم".



وتناول "أهمية هذا المشروع في مساندة جهود الدولة اللبنانية والاستجابة لحاجات المواطنين والمجتمعات المحلية"، مؤكدا أن "تعزيز حضور المؤسسات الرسمية، لا سيما الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية، يشكل ركيزة أساسية في مسار التعافي وترسيخ الاستقرار".

وأشار الحجار إلى أنه يتابع "بصورة مستمرة، وبالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأحوال الشخصية ومحافظة الجنوب وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبالتعاون مع المعنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سير العمل والتقدّم في تنفيذ المشروع، بما يضمن متابعة مراحله وتحقيق أهدافه".



وشكر لـ"وزارة الخارجية الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمهما وتمويلهما المشروع"، مثمّناً مساهمتهما، ومتمنيا "أن يشكل هذا التعاون، خطوة إضافية نحو تعزيز الاستقرار وتثبيت حضور الدولة ومؤسساتها".



وجدد الوزير الحجار "تأكيد تمسك الدولة بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، واستعادة حضورها الكامل في الجنوب، وبسط سلطتها بقواها الذاتية على الأراضي اللبنانية كافة".
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