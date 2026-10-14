لقاءات وزارية ونيابية في قصر بعبدا.. والرئيس عون ابرق الى البابا متمنيا له الشفاء العاجل



جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس عون الى الحبر الأعظم اليوم نقل فيها مشاعر اللبنانيين كافة وصلواتهم" الذين لا تزال زيارتكم الرسولية الى في قلوبهم ووجدانهم ولا يزال حضوركم بيننا حيا في النفوس عزيزا على القلوب وراسخا في الوجدان الوطني والروحي للبنانيين من مختلف طوائفهم".

Advertisement وأضاف الرئيس عون " ان لبنان يا قداسة البابا، لم ينسكم وهو اليوم يصلي من اجلكم ويرفع الصلاة الى الرب متوسلا بشفاعة القديس شربل الذي زرتم ضريحه كي يتشفع لكم امام عرش الرب ويكون رفيقكم في كل لحظة من لحظات تعافيكم ويستمد لكم من السماء قوة متجددة ويمن عليكم بالشفاء التام ويعيد اليكم كامل عافيتكم.

وختم الرئيس عون رسالته الى الاب الاقدس قائلا: "انّنا نسأل الله أن تكون فترة نقاهتكم قصيرة، هادئة، ومكلّلة بنعمته. وأن تستعيدوا قريباً كامل قوّتكم وعافيتكم، وأن تحمل إليكم الأيام المقبلة تجدّداً في النشاط والعزم، لتواصلوا رسالتكم المقدّسة في خدمة السلام والمصالحة والرحمة والرجاء، في عالم بات أحوج من أيّ وقت مضى إلى نور الإنجيل وهدايته".

من جهة اخرى، تابع رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عمل عدد من الوزرات واطلع على شؤونها كما على الإنجازات التي تحققها والعراقيل التي تعترضها. كما كانت له سلسلة لقاءات نيابية وإدارية واختيارية. تمنى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقداسة البابا لاون الرابع عشر، الشفاء العاجل بعد الجراحة التي أجريت له امس في احد مستشفيات روما، وان يستعيد عافيته في سلام وطمأنينة ترافقه نعمة الله ورعايته.جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس عون الى الحبر الأعظم اليوم نقل فيها مشاعر اللبنانيين كافة وصلواتهم" الذين لا تزال زيارتكم الرسولية الى في قلوبهم ووجدانهم ولا يزال حضوركم بيننا حيا في النفوس عزيزا على القلوب وراسخا في الوجدان الوطني والروحي للبنانيين من مختلف طوائفهم".وأضاف الرئيس عون " ان لبنان يا قداسة البابا، لم ينسكم وهو اليوم يصلي من اجلكم ويرفع الصلاة الى الرب متوسلا بشفاعة القديس شربل الذي زرتم ضريحه كي يتشفع لكم امام عرش الرب ويكون رفيقكم في كل لحظة من لحظات تعافيكم ويستمد لكم من السماء قوة متجددة ويمن عليكم بالشفاء التام ويعيد اليكم كامل عافيتكم.وختم الرئيس عون رسالته الى الاب الاقدس قائلا: "انّنا نسأل الله أن تكون فترة نقاهتكم قصيرة، هادئة، ومكلّلة بنعمته. وأن تستعيدوا قريباً كامل قوّتكم وعافيتكم، وأن تحمل إليكم الأيام المقبلة تجدّداً في النشاط والعزم، لتواصلوا رسالتكم المقدّسة في خدمة السلام والمصالحة والرحمة والرجاء، في عالم بات أحوج من أيّ وقت مضى إلى نور الإنجيل وهدايته".من جهة اخرى، تابع رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عمل عدد من الوزرات واطلع على شؤونها كما على الإنجازات التي تحققها والعراقيل التي تعترضها. كما كانت له سلسلة لقاءات نيابية وإدارية واختيارية.

وزير العمل

وفي هذا الاطار، اطلع رئيس الجمهورية من وزير العمل الدكتور محمد حيدرعلى انجازات الوزارة خلال الفترة الماضية ومنها تمديد مهلة تسوية اوضاع العمال الاجانب غير الشرعيين. ووضع الوزير حيدر الرئيس عون في صورة القرارات التي اتخذت بالنسبة إلى سائقي شاحنات النقل الخارجي والترانزيت. كما تطرق البحث إلى مسار عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسائل التي سيتولى مجلس ادارة الصندوق معالجتها لمساعدة الموظفين لاسيما لجهة حل مشكلة تعويضات نهاية الخدمة.



وزير العدل

وعرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي والتقدم الذي تحقق في عمل المحاكم، إضافة إلى التطورات الراهنة.

وزيرة التربية

وزاريا أيضا، اطلع رئيس الجمهورية من وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على شؤون الوزارة وانطلاقة العام الدراسي.

وبعد اللقاء، قالت الوزيرة كرامي:"زرت رئيس الجمهورية اليوم لاضعه في اجواء انطلاقة العام الدراسي والخطوات التي نتخذها لتسهيل العمل وإزالة المعوقات، كما اطلعته على ما نقوم به في ملف إصلاح وتطوير الوزارة بشكل خاص. ولدى زيارة الرئيس عون جناحنا في معرض Expiria Expo وضعه العاملون فيه في أجواء المكننة التي نقوم بها والاثر المرتقب لهذا الامر في إدارة الوزارة وتقديم افضل الخدمات للطلاب".

اضافت: "تناول البحث كذلك ملفي الجامعة والتفرغ فيها، وضرورة تسريع الانطلاق بانتخابات جديدة لمجلس العمداء. وقد كان رئيس الجمهورية داعما ومباركا للخطوات المذكورة. ونعمل لكي يكون ملف التفرغ في اول جلسة لمجلس الوزراء تعقد بحضور الرئيس عون".

وتابعت:" كذلك تطرق البحث الى موضوع دمج المدارس وشرحت له طريقة العمل الذي قمنا به والتعاون الذي جرى مع المجتمع المحلي والبلديات لتأمين دفع ايجارات المدارس كما حصل في منطقة الضبية وحصارات على سبيل المثال بحيث تمكننا من المحافظة أولا على رغبات المجتمع المحلي وفي نفس الوقت حافظنا على المعايير التي وضعناها. وقد وافقني رئيس الجمهورية على ضرورة إقامة التجمع المدرسي بحيث لا يبقى على سبيل المثال تلميذ او تلميذان فقط في الصف. ومن خلال ذلك، استطعنا ان نوازن بين القوانين المرعية الاجراء وفي نفس الوقت أولويات المنطقة".

ولفتت الوزيرة كرامي الى ان القيمين على مدرسة الاخطل الصغير اصروا على بقاء مبنى المدرسة ولذلك سيتم نقل ثانوية البنات للمحافظة عليه. وعن مدرسة رشميا، قالت "ان التعاون قائم مع القيمين عليها لايجاد الحل المناسب".

النائب البستاني

نيابيا، عرض الرئيس عون مع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط والصناعة النيابية النائب الدكتور فريد البستاني الأوضاع الاقتصادية في البلاد واطلع على عمل اللجنة النيابية. وايد النائب البستاني المواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية من اجل بسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب. كما تطرق البحث إلى اهمية بدء تشغيل مستشفى دير القمر الحكومي وتحديد موازنة تشغيلية نظرا لاهمية وجود المستشفى في منطقة الشوف والجبل والخدمات الصحية والاستشفائية الضرورية التي يقدمها لابناء المنطقة.

الصندوق التعاوني للمختارين

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين، المختار إبراهيم حنا وأعضاء المجلس السادة حسين بيرم، حسام يموت، رافي ماركاريان، ناجي معلوف، عماد ملحمة والمدير العام للصندوق الدكتور جلال كبريت.

ونقل الوفد شكر المخاتير في لبنان على الدعم الذي قدمه الرئيس عون لهم لاسيما إصداره المرسوم المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة للمخاتير بعد طول انتظار. وعرض الوفد لابرز مطالب المخاتير لاسيما إقرار مشروع قانون يؤمن فروقات الضمان في الاستشفاء والعلاج الصحي، وزيادة صلاحيات الصندوق وتوحيد الجهات الرسمية التي تعنى بعمل المخاتير. ووجه الوفد دعوة الى الرئيس عون لرعاية وحضور الاحتفال الذي سيقام لمناسبة " يوم المختار" العام المقبل.

ورحب الرئيس عون بالوفد مركزا على أهمية المختار في لبنان لانه ليس مجرد موظف يتولى انجاز معاملات إدارية، بل هو حلقة وصل أساسية بين المواطن والدولة ووجه من وجوه حضورها في المجتمع. وقال: إن المسؤولية الملقاة على عاتق المخاتير لا تقتصر على إنجاز المعاملات وتنظيم الوثائق، بل تتصل مباشرة بحقوق المواطنين ومصالحهم، الأمر الذي يفرض عليهم أعلى درجات الدقة والأمانة والنزاهة.

أضاف:"إن نظافة الكف ليست خياراً في ممارسة المسؤولية العامة، والشفافية ليست إجراءً شكلياً، بل هما أساس الثقة بين المواطن والدولة. كما أن احترام القانون والمساواة بين المواطنين، بعيداً عن المحاباة والاستنسابية، يشكلان شرطاً ضرورياً لقيام إدارة عادلة وفاعلة".

وقال الرئيس عون:"إنني أؤكد أن خدمة المواطن هي جوهر المسؤولية العامة، وأن الموقع الذي يتولاه أي مسؤول، مهما كان مستواه، هو أمانة ينبغي أن يصونها، وأن يؤدي واجباته بتجرّد وإخلاص، واضعاً المصلحة العامة فوق كل اعتبار. فالدولة التي نريد بناءها هي دولة القانون والمؤسسات، دولة تحمي حقوق مواطنيها، وتصون كرامتهم، ويكون كل مسؤول فيها، من أعلى المواقع إلى أصغر الإدارات المحلية، شريكاً في بنائها من خلال النزاهة والكفاءة وتحمل المسؤولية".

رئيس مجلس الجنوب