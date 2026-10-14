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لبنان

بري التقى لاكروا: الموقف الرسمي موحد لجهة التمسك بوجود "اليونيفيل"

Lebanon 24
14-10-2026 | 07:21
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بري التقى لاكروا: الموقف الرسمي موحد لجهة التمسك بوجود اليونيفيل
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استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا (Jean-Pierre Lacroix) والوفد المرافق، في حضور قائد قوة "اليونيفل"  الجنرال ديوداتو أبانيارا ونائب المنسق الخاص للامم المتحدة منسق الشؤون الانسانية عمران ريزا  والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان.
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وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان لا سيما الميدانية منها خاصة في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني جراء مواصلة إسرائيل حربها على لبنان وخرقها للقرار الأممي  1701.

كما تم البحث في مفاعيل القرار 2790 والموقف اللبناني الموحد حياله والمطالب بتمديد بقاء ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان بما يخدم مصلحة لبنان والجنوب والأمن والسلم الدوليين، إذ أن مهام قوة اليونيفيل ومندرجات القرار 1701 أناط بهذه القوة مهمة الرقابة وحماية الحدود الدولية على إمتداد الخط الأزرق وتصحيحه لا سيما في الشأن المتصل بالنقاط الخلافية والمتحفظ عليها من قبل لبنان ، إضافة لمهمة رفع وفضح الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية .

ونوه الرئيس بري في خلال اللقاء بجهود وتضحيات قوات اليونيفيل طوال ما يقارب نصف قرن من مهمتها في الجنوب  والتي تجاوزت الدور الأمني والعسكري إلى أدوار إنسانية واجتماعية وثقافية واقتصادية وعيشاً مشتركا بين أفرادها والمجتمع المحلي في نطاق عملها في جنوب لبنان .

وأكد الرئيس بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوة ومهمتها تنفيذا للقرار 1701 ، مشيرا إلى "أن هناك إجماعا وتحركا برلمانيا لبنانيا باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار"، مشدداً أمام الوفد على "أن لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الاحتلال الإسرائيلي".
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