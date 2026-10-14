إنتخاب ناصر الدين رئيسا للدورة 73 للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية

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إنتخبت لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط العامة الدكتور ركان رئيسًا للدورة الثالثة والسبعين للجنة EMRO المنعقدة في ، من دون أي اعتراض من بعد اقتراح من للمنظمة.وشكر الوزير الدكتور ناصر الدين اللجنة على ثقتها مؤكدًا "أن هذا الإنتخاب يعيد تسليط الضوء على الدور الريادي الذي لطالما لعبه في المؤتمرات الإقليمية والعالمية"، مضيفا "أن لبنان ورغم ظروفه الصعبة وما يمر به من تحديات مصيرية، لا يألو جهدا في المساهمة في تحقيق تطور الأنظمة الصحة في الإقليم ولعب دور متقدم في مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في مجال الصحة".وشدد وزير الصحة العامة على أهمية المنعقدة، مؤكدا "أن البحث سيتركز على مناقشة الأولويات واتخاذ القرارات التي تسهم في رسم المسارات الصحية في الإقليم في السنوات المقبلة".وقال:" إن قوة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لا تقتصر على اتخاذ القرارات بل تشتمل أيضا على تبادل الخبرات ووجهات النظر وأفضل الحلول التي تجمعنا كمنطقة واحدة".