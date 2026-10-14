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لبنان

المفتي عبدالله: القرار 1701 يشكل إجماعا وطنيا

Lebanon 24
14-10-2026 | 08:19
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استقبل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" وقائد الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان BERTAZZO ANDREA . وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في جنوب لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والتقديمات الخدماتية والإنسانية التي تقدمها الكتيبة الإيطالية للأهالي والمؤسسات المحلية.
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وأكد المفتي عبدالله "التمسك بالقرار الدولي 1701 الذي يشكل إجماعا وطنيا لبنانيا"، مشددا على "التزام لبنان بسيادته ووحدته الوطنية ورفضه التنازل عن أي جزء من ترابه الوطني".

وأشار إلى "أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وما يحظى به من دعم أميركي، يستدعي موقفاً جريئاً من المجتمع الدولي يضمن احترام القرارات الدولية وإبقاء القرار 1701 حيز التنفيذ، بما يحفظ الاستقرار ويضع حداً للاعتداءات التي تستهدف جنوب لبنان".

ولفت المفتي عبدالله إلى "أهمية الدور الذي تقوم به قوة "اليونيفيل" في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب"، معتبراً "أن هذه التوثيقات تشكّل أدلة دامغة يمكن الاستناد إليها في المطالبة بالحقوق الوطنية وتوثيق الجرائم الإسرائيلية وملاحقة المسؤولين عنها".
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