المفتي عبدالله: القرار 1701 يشكل إجماعا وطنيا

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استقبل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، قائد القطاع في "اليونيفيل" وقائد الكتيبة العاملة ضمن قوة الموقتة في BERTAZZO ANDREA . وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في ، في ظل استمرار الاعتداءات ، والتقديمات الخدماتية والإنسانية التي تقدمها الكتيبة الإيطالية للأهالي والمؤسسات المحلية.وأكد المفتي عبدالله "التمسك بالقرار الدولي 1701 الذي يشكل إجماعا وطنيا لبنانيا"، مشددا على " لبنان بسيادته ووحدته الوطنية ورفضه التنازل عن أي جزء من ترابه الوطني".وأشار إلى "أن استمرار العدوان ، وما يحظى به من دعم أميركي، يستدعي موقفاً جريئاً من يضمن احترام وإبقاء القرار 1701 حيز التنفيذ، بما يحفظ الاستقرار ويضع حداً للاعتداءات التي تستهدف جنوب لبنان".ولفت المفتي عبدالله إلى "أهمية الدور الذي تقوم به قوة "اليونيفيل" في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب"، معتبراً "أن هذه التوثيقات تشكّل أدلة دامغة يمكن الاستناد إليها في المطالبة بالحقوق الوطنية وتوثيق الجرائم الإسرائيلية وملاحقة المسؤولين عنها".