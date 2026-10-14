عبود: عودة الرحلات المباشرة بين لبنان وأميركا تدعم السياحة والاستثمار

اعتبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، أن "إلغاء القيود الأميركية على الرحلات الجوية المباشرة بين والولايات المتحدة يشكّل مؤشرًا إيجابيًا على المستويين السياسي والدبلوماسي"، مؤكداً أن "عودة الرحلات المباشرة من شأنها تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للبنان، وتعزيز الروابط بينه وبين ، فضلًا عن دعم قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار".

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واعتبر عبود في بيان، أنه "رغم أهمية هذه الخطوة التي تكمن في إزالة حالة الحذر، إلا أن الوصول الى الأهداف المطلوبة بإعادة تسيير الرحلات المباشرة يتطلباً إستقراراً أمنياً وسياسياً مستدامين في لبنان، كما يتطلب من شركات الطيران الأميركية الراغبة في تسيير رحلات إلى التحقق من معايير السلامة والأمن المعتمدة فيه".

ولفت إلى أن "استكمال هذه التقييمات والتحقق من استيفاء المطارات المعنية لمعايير السلامة والأمن يتطلبان وقتًا"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن تحديد موعد واضح لاستئناف الرحلات المباشرة، إذ قد يستغرق الأمر سنة أو سنة ونصف السنة، وربما فترة أقصر، تبعًا للإجراءات التي ستعتمدها شركات الطيران ونتائج تقييماتها".

وفي هذا السياق، أعرب عبود عن "اعتقاده بأن إنجاز هذه الخطوة، بعد استيفاء كافة الشروط والمعايير المطلوبة، من شأنه أن يشجّع شركات طيران عالمية أخرى على استئناف رحلاتها إلى لبنان، ولا سيما شركات الطيران الكندية والآسيوية، بما فيها الهندية والماليزية وعدد من شركات الشرق ".

واعتبر أن "من شأن هذا التطور أن يعزّز موقع مطار ويفتح أمامه آفاقًا للتحوّل إلى مركز إقليمي للنقل الجوي والعبور (الترانزيت)، يربط دول المنطقة بمختلف أنحاء العالم".

كما أشار عبود إلى أن "استئناف الرحلات المباشرة سيشجّع مزيدًا من المغتربين اللبنانيين على زيارة لبنان، ولا سيما المقيمين في البلدان البعيدة، موضحًا أن وجود جالية لبنانية كبيرة في الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول يجعل هذه الخطوة عاملًا مساعدًا على زيادة أعداد المغتربين الوافدين إلى لبنان".

وأضاف أن "الرحلات المباشرة ستوفّر على المسافرين الوقت، من خلال الاستغناء عن محطات الترانزيت وما تفرضه من وقت إضافي"، لافتًا إلى أن "دخول شركات طيران جديدة إلى السوق من شأنه تعزيز المنافسة، بما قد ينعكس إيجابًا على أسعار تذاكر السفر".

وشدّد عبود على أن "تحقيق هذه المكاسب يبقى مرتبطًا بالوضع الأمني ومعايير السلامة"، معتبرًا أن "استقرار الأوضاع يشكّل العامل الأساسي الذي يحدّد إمكانية عودة شركات الطيران وتوسيع عملياتها في لبنان"، معربًا عن "أمله في توافر الظروف الملائمة لذلك في أقرب وقت ممكن".