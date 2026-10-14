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لبنان

بحضور قائد الجيش... الرهبانية الأنطونيّة أحيت ذكرى 13 تشرين في دير القلعة

Lebanon 24
14-10-2026 | 09:41
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بحضور قائد الجيش... الرهبانية الأنطونيّة أحيت ذكرى 13 تشرين في دير القلعة
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أحيت الرهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة ذكرى ١٣ تشرين في دير مار يوحنا المعمدان – القلعة في بيت مري، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعقيلته، الرئيس العام للرهبانية الأباتي جوزف بو رعد، وعدد من الكهنة والرهبان، وعائلتي الأبوين الأنطونيين المغيّبين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل.
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استُهلّت المناسبة بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري تكريمًا للشهداء ووفاءً لتضحياتهم، وتلا ذلك قدّاس إلهي ترأّسه الأباتي بو رعد على نيّة الأبوين المغيّبين وشهداء الجيش اللبناني وجميع الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا.

وأشار بو رعد إلى "الأهمية الكبيرة لقضية الأبوين المغيّبين"، فيما أكد رئيس الدير الأب المدبّر بشارة إيليا أنّ "الجيش هو إحدى الركائز الوطنية وموضع ثقة اللبنانيين"، معربًا عن تقديره "للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها قيادة الجيش".

واختُتمت المناسبة بالصلاة من أجل لبنان وجيشه وأبنائه، ولا سيّما أهل الجنوب، على نيّة السلام والاستقرار. وقدّم الأباتي بو رعد إلى قائد الجيش نسخة عن أيقونة سيّدة الخلاص العجائبية، المعروفة أيضًا بسيّدة القلعة.
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