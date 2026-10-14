بحضور قائد الجيش... الرهبانية الأنطونيّة أحيت ذكرى 13 تشرين في دير القلعة

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أحيت الرهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة ذكرى ١٣ تشرين في دير مار المعمدان – القلعة في بيت مري، في حضور العماد رودولف هيكل وعقيلته، الرئيس العام للرهبانية الأباتي بو رعد، وعدد من الكهنة والرهبان، وعائلتي الأبوين الأنطونيين المغيّبين ألبير شرفان وسليمان .استُهلّت المناسبة بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري تكريمًا للشهداء ووفاءً لتضحياتهم، وتلا ذلك قدّاس إلهي ترأّسه الأباتي بو رعد على نيّة الأبوين المغيّبين وشهداء وجميع الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا.وأشار بو رعد إلى "الأهمية الكبيرة لقضية الأبوين المغيّبين"، فيما أكد رئيس الدير الأب المدبّر بشارة أنّ "الجيش هو إحدى الركائز الوطنية وموضع ثقة اللبنانيين"، معربًا عن تقديره "للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها ".واختُتمت المناسبة بالصلاة من أجل وجيشه وأبنائه، ولا سيّما أهل الجنوب، على نيّة السلام والاستقرار. وقدّم الأباتي بو رعد إلى قائد الجيش نسخة عن أيقونة سيّدة الخلاص العجائبية، المعروفة أيضًا بسيّدة القلعة.