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لبنان

ليس "حزب الله" ولا إيران.. خطرٌ جديد يُقلق إسرائيل

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-10-2026 | 15:00
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ليس حزب الله ولا إيران.. خطرٌ جديد يُقلق إسرائيل
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(شايل الآكتيف)
 
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية والاستراتيجية تقريراً جديداً تناول فيه التهديدات المحتملة للقوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب سوريا، مشيراً إلى أن مصادرها لا تقتصر على إيران و"حزب الله" والتنظيمات الفلسطينية، بل تشمل أيضاً جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" وتيارات تُعرف باسم "الجهاد العالمي".
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وذكر التقرير الذي ترجمه "لبنان24" أن قناة على تطبيق "تلغرام" تنشر مواد دعائية لتنظيم "القاعدة"، بثّت في 10 تشرين الأول مقطع فيديو يدعو إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في منطقتَي القنيطرة والجولان.

وتضمّن الفيديو أنشودة تدعو إلى القتال، بأسلوب يشبه المواد الدعائية التي تستخدمها تنظيمات جهادية، بينها "داعش"، إلى جانب عبارة: "نحن نقترب من معركة حتمية. جهّزوا الرجال والعتاد. لا شك في أنها ستكون المعركة الكبرى".

كذلك، أُرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "المعركة قادمة لا محالة، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا"، مع وسم "#القنيطرة_الجولان".

وبحسب المعهد، فإن مضمون الفيديو يعكس خطاباً يصوّر المواجهة العسكرية باعتبارها أمراً حتمياً، ويربط المشاركة فيها بدوافع دينية.

وأشار التقرير إلى أن الفيديو تضمّن ثلاث صور للقوات الإسرائيلية، يُعتقد أن اثنتين منها أُنتجتا باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما تبدو الثالثة حقيقية، ويُرجّح أنها توثّق نشاطاً عسكرياً إسرائيلياً حديثاً في منطقة تل كروم بمحافظة القنيطرة.

واعتبر المعهد أن تداول صور التحركات العسكرية الإسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى استمرار توثيق هذه الأنشطة من جانب جهات محلية، بينها حسابات تعرّف عن نفسها بأنها تابعة لصحافيين ومراسلين.

ماذا عن وجود "داعش" في جنوب سوريا؟

وتطرّق التقرير إلى تاريخ وجود تنظيم "داعش" في جنوب سوريا، مشيراً إلى أنه سبق أن سيطر على مناطق في حوض اليرموك غربي محافظة درعا، عبر تنظيمات محلية أعلنت مبايعته، قبل أن يفقد سيطرته الميدانية في المنطقة.

ووفقاً للمعهد، فإن فقدان التنظيم السيطرة على تلك المناطق لم ينهِ نشاط الأفراد والخلايا المرتبطة به.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى اكتشاف خلية مرتبطة بـ"داعش" في خان أرنبة بمحافظة القنيطرة خلال آب الماضي، فضلاً عن اشتباك شهدته مدينة الصنمين في محافظة درعا خلال أيلول، بين قوات الأمن السورية وخلية يُعتقد أنها مرتبطة بالتنظيم، وأسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الأمن السوري.

وفي تقييمه لهذه المعطيات، أوضح معهد "ألما" أن الفيديو المنشور لا يشكّل بحد ذاته دليلاً على وجود خطة عملياتية محددة أو استعدادات فورية لتنفيذ هجوم ضد القوات الإسرائيلية.

ومع ذلك، رأى المعهد أن الجمع بين الدعوات إلى القتال، وتداول صور النشاط العسكري الإسرائيلي، ونشر هذه المواد عبر قنوات مرتبطة بالتنظيمات الجهادية، يستدعي متابعة التطورات الأمنية في جنوب سوريا.

واعتبر التقرير أن المخاطر المحتملة قد لا تقتصر على القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة، بل يمكن أن تمتد إلى التجمعات السكنية الإسرائيلية في الجولان والمناطق الحدودية، مستنداً في تقديره إلى القرب الجغرافي ووجود عناصر مرتبطة بتنظيمات جهادية في جنوب سوريا.

وبذلك، يطرح التقرير تقييماً أمنياً إسرائيلياً بشأن مصادر تهديد محتملة في المنطقة، من دون تقديم أدلة على وجود هجوم وشيك أو إثبات ارتباط مباشر بين ناشري الفيديو والخلايا المسلحة التي أشار إليها.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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