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لبنان

المدارس الرسمية على موعد مع الإضراب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-10-2026 | 11:42
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المدارس الرسمية على موعد مع الإضراب.. إليكم التفاصيل
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أعلنت رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان الإضراب يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، في جميع المدارس الرسمية بدوامَيها الصباحي والمسائي، احتجاجاً على التأخر في إلحاق المعلمين المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة صناديق المدارس، ملوّحة بخطوات تصعيدية إضافية مطلع الأسبوع المقبل.
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وأوضحت الرابطة، في بيان، أن المعلمين ينتظرون منذ انطلاق العام الدراسي في 15 أيلول إنجاز الدراسات المطلوبة لإلحاقهم بالمدارس، من دون الحصول على أي توضيحات من وزارة التربية بشأن مصير هذه الدراسات، رغم المطالبات المتكررة.

وانتقدت قرار فتح بعض المدارس الرسمية بدوام بعد الظهر لتعليم الطلاب السوريين، في وقت لا يزال فيه عدد من التلامذة اللبنانيين خارج مقاعد الدراسة، ولم يُحسم ملف إلحاق المعلمين في الدوام الصباحي.

واعتبرت أن هذا الواقع يشكّل إجحافاً بحق المعلمين والتلامذة اللبنانيين، ويمسّ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة رفضها بدء التعليم المسائي قبل استكمال إلحاق المعلمين وانتظام الدراسة في الدوام الصباحي.

ودعت الرابطة وزيرة التربية إلى الإسراع في معالجة الملف واتخاذ القرارات اللازمة، مشددة على أن "الطالب اللبناني أولوية والمدرسة الرسمية خط أحمر".

وحذّرت من اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية مع بداية الأسبوع المقبل، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، مؤكدة تمسكها بحقوق المعلمين وحماية المدرسة الرسمية.
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