المدخل الجنوبي لطرابلس بحلّة جديدة.. ورسالة من رسامني

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تفقد وزير الأشغال العامة والنقل الأعمال المنجزة عند المدخل الجنوبي لمدينة ، بعد زيارة أجراها للنائب ، وذلك بمشاركة رئيس البلدية ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ، وعدد من المعنيين.وشملت الأعمال تأهيل الطرق وتزفيتها وتخطيطها، إلى جانب التشجير وتحسين الإنارة والأرصفة، في إطار مشروع لتحسين المدخل الجنوبي للمدينة.وأكد رسامني أن إنجاز المشروع جاء نتيجة تعاون الجهات المعنية، مشيداً بدور غرفة التجارة والصناعة والزراعة في تمويله، وجمعية "للخير أنا وأنت" في تنفيذه، فيما تولت وزارة الأشغال أعمال التزفيت بمتابعة من .وأشار إلى أن طرابلس ستكون على موعد مع مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة.، أكد استمرار دعم المشاريع الإنمائية في المدينة، والتعاون مع جمعية "للخير أنا وأنت" لضمان استدامة المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها المدخل الجنوبي لطرابلس.