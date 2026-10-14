المدخل الجنوبي لطرابلس بحلّة جديدة.. ورسالة من رسامني

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني
الأعمال المنجزة عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس
، بعد زيارة أجراها للنائب فيصل كرامي
، وذلك بمشاركة رئيس البلدية عبد الحميد كريمة
، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي
، وعدد من المعنيين.
وشملت الأعمال تأهيل الطرق وتزفيتها وتخطيطها، إلى جانب التشجير وتحسين الإنارة والأرصفة، في إطار مشروع لتحسين المدخل الجنوبي للمدينة.
وأكد رسامني أن إنجاز المشروع جاء نتيجة تعاون الجهات المعنية، مشيداً بدور غرفة التجارة والصناعة والزراعة في تمويله، وجمعية "للخير أنا وأنت" في تنفيذه، فيما تولت وزارة الأشغال أعمال التزفيت بمتابعة من النائب فيصل كرامي
.
وأشار إلى أن طرابلس ستكون على موعد مع مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة.
من جهته
، أكد دبوسي
استمرار دعم المشاريع الإنمائية في المدينة، والتعاون مع جمعية "للخير أنا وأنت" لضمان استدامة المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها المدخل الجنوبي لطرابلس.