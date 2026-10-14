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لبنان

لقاء في طرابلس.. كرامي استقبل السفير الأميركي

Lebanon 24
14-10-2026 | 11:58
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لقاء في طرابلس.. كرامي استقبل السفير الأميركي
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استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في دارته بطرابلس، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، يرافقه وفد من السفارة، بحضور عدد من نواب المدينة والشمال، ومحافظ الشمال إيمان الرافعي، ورؤساء مؤسسات اقتصادية وإنمائية وبلدية.
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وبحسب بيان صادر عن مكتب كرامي، تناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، مع التركيز على أولويات طرابلس والشمال وسبل النهوض بالمنطقة، من خلال تفعيل المؤسسات الحيوية ودعم المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع عرضاً لاحتياجات المدينة وإمكاناتها الاقتصادية، ولا سيما المشاريع المرتبطة بمرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة، باعتبارها مرافق أساسية يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الواقع المعيشي.

واستمع السفير الأميركي إلى رؤساء المؤسسات المشاركين، الذين عرضوا التحديات التي تواجه مرافقهم وخطط تطويرها، إلى جانب فرص الاستثمار والتعاون المتاحة.

وأشار البيان إلى أن عيسى أبدى ارتياحه للتوافق بين الحاضرين حول أولويات طرابلس، والجهود المبذولة لوضع رؤية اقتصادية وإنمائية مشتركة للمدينة والشمال.

واختُتم اللقاء بمأدبة غداء أقامها كرامي على شرف السفير الأميركي والوفد المرافق، استُكمل خلالها البحث في الملفات الإنمائية وآفاق التعاون.
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