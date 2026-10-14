تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السفير الأميركي تفقد مرفأ طرابلس.. بحث في مشاريع التطوير وفرص الاستثمار

Lebanon 24
14-10-2026 | 12:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
السفير الأميركي تفقد مرفأ طرابلس.. بحث في مشاريع التطوير وفرص الاستثمار
السفير الأميركي تفقد مرفأ طرابلس.. بحث في مشاريع التطوير وفرص الاستثمار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى مرفأ طرابلس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار المرفأ إسكندر بندلي، والمدير العام أحمد تامر، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
Advertisement

واستهل عيسى زيارته باجتماع اطّلع خلاله على الإمكانات التشغيلية واللوجستية للمرفأ، والمشاريع التطويرية المدرجة ضمن مخططه التوجيهي، قبل أن يجول في محطة الحاويات برفقة المسؤولين وممثلين عن شركة "CMA CGM".

وشملت الجولة الاطلاع على العمليات التشغيلية في المحطة وجهاز فحص الحاويات بالأشعة، ودوره في تعزيز إجراءات الرقابة وتسهيل حركة البضائع.

وخلال اللقاء، أكد بندلي أن مرفأ طرابلس يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركزاً لوجستياً إقليمياً في شرق البحر المتوسط، مستعرضاً أبرز المشاريع المطروحة، وفي مقدمتها توسعة محطة الحاويات الحالية وتحديثها، وإنشاء محطة جديدة، وتعزيز الربط بشبكة السكك الحديدية والتحول الرقمي.

وأشار إلى أهمية انضمام المرفأ إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC Ports Club)، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركات الأميركية واستقطاب الاستثمارات لتطوير البنية التحتية ورفع القدرات التشغيلية.

من جهته، أشاد السفير الأميركي بالمشاريع والخطط التي اطّلع عليها، معرباً عن تفاؤله بمستقبل مرفأ طرابلس والفرص الاقتصادية التي يوفرها.

ولفت عيسى إلى أن مرفأي بيروت وطرابلس يمتلكان إمكانات كبيرة للتطوير، معتبراً أن المشاريع المطروحة والجهود المبذولة تشكّل فرصة لتعزيز دور طرابلس الاقتصادي وموقعها في حركة التجارة الإقليمية.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات، بما يعزز دور المرفأ في التجارة والنقل البحري.
مواضيع ذات صلة
الزين استقبلت السفير الفرنسي: تطوير التعاون البيئي وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي بحث مع الرافعي سبل تطوير الإدارة.. والتقى رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نرى فرصا واعدة لتوسيع التعاون مع اليابان في مجالات الاستثمار والطاقة وسلاسل الإمداد
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة بحث مع السفير القطري في تعزيز الاستثمارات في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24

السكك الحديدية

البحر المتوسط

مجلس الإدارة

المدير العام

الشرق الأوسط

شرق البحر

من جهته

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-10-14
Lebanon24
16:18 | 2026-10-14
Lebanon24
16:15 | 2026-10-14
Lebanon24
15:00 | 2026-10-14
Lebanon24
14:45 | 2026-10-14
Lebanon24
14:30 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24