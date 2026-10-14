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لبنان

منسى يحذّر: لا فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

Lebanon 24
14-10-2026 | 14:19
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، يرافقه قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ووفد أممي.
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وتناول اللقاء التطورات في جنوب لبنان ومستقبل الوجود الأممي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر العام الحالي، إضافة إلى المشاورات المرتقبة في مجلس الأمن بشأن الخيارات المطروحة لاستمرار دور الأمم المتحدة، استناداً إلى مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وجرى البحث في طلب لبنان تمديد ولاية اليونيفيل لفترة انتقالية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة موقف الدولة اللبنانية ومطالبها، وضمان استمرار الدعم الدولي للاستقرار في الجنوب واستعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه.

وشدّد منسى على ضرورة "تجنّب أي فراغ في الجنوب"، محذّراً من انعكاساته على أمن لبنان والمنطقة، ومعتبراً أن تمديد ولاية اليونيفيل يشكّل الحل الأنسب في المرحلة الراهنة، إلى حين التوصل إلى صيغة بديلة تضمن استمرار مهامها.

وأكد أن الأفضل بقاء أي مهمة دولية مستقبلية في الجنوب تحت راية الأمم المتحدة، حفاظاً على استمرارية الدور الأممي في دعم الأمن والاستقرار.

وفي لقاء منفصل، استقبل منسى النائب السابق عاطف مجدلاني، وبحث معه المستجدات والتحديات الراهنة.
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الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الدفاع الوطني

الدولة اللبنانية

أنطونيو غوتيريش

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الأمين العام

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