منسى يحذّر: لا فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

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استقبل اللواء ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، وكيل لعمليات السلام جان لاكروا، يرافقه قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في عمران ريزا، ووفد أممي.وتناول اللقاء التطورات في ومستقبل الوجود الأممي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر العام الحالي، إضافة إلى المشاورات المرتقبة في بشأن الخيارات المطروحة لاستمرار دور ، استناداً إلى مقترحات .وجرى البحث في طلب لبنان تمديد ولاية اليونيفيل لفترة انتقالية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة موقف ومطالبها، وضمان استمرار للاستقرار في الجنوب واستعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه.وشدّد منسى على ضرورة "تجنّب أي فراغ في الجنوب"، محذّراً من انعكاساته على أمن لبنان والمنطقة، ومعتبراً أن تمديد ولاية اليونيفيل يشكّل الحل الأنسب في المرحلة الراهنة، إلى حين التوصل إلى صيغة بديلة تضمن استمرار مهامها.وأكد أن الأفضل بقاء أي مهمة دولية مستقبلية في الجنوب تحت راية الأمم المتحدة، حفاظاً على استمرارية الدور الأممي في دعم الأمن والاستقرار.وفي لقاء منفصل، استقبل منسى النائب السابق عاطف مجدلاني، وبحث معه المستجدات والتحديات الراهنة.