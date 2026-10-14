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لبنان

إعادة فتح مستوصفات العاصمة.. مطلب أمام وزيرة الشؤون

Lebanon 24
14-10-2026 | 16:18
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إعادة فتح مستوصفات العاصمة.. مطلب أمام وزيرة الشؤون
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زار وفد من "هيئة فعاليات المجتمع المدني في مدينة بيروت" وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بحضور مستشارتها وعضو الهيئة سهير الغالي، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تهم العاصمة وأهلها.
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وضم الوفد هاني حمود، بسام سنو، محمد دعبول، مي يزبك شاتيلا، ندى قوتلي، حسان الخطيب، سمير الحلبي، شكري حماصني، عدنان الحكيم والمختار سليم مدهون.

وتناول اللقاء ضرورة إعادة فتح المستوصفات التي تقدم خدماتها للمواطنين في بيروت، بهدف تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب البحث في ظاهرة التسوّل وسبل معالجتها، وبرنامج "أمان" المخصص لدعم الأسر الأكثر حاجة.

كما عرض الحلبي مشروع قانون سبق أن طرحه أمام المجلس النيابي بشأن اللاجئين، مشدداً على أهمية وضع آليات لمعالجة أوضاعهم وتأمين الإيواء لهم، ولا سيما خلال الأزمات والظروف الطارئة.

واقترح الوفد تنظيم مؤتمر للسلامة الاجتماعية، استكمالاً لمؤتمر السلامة المرورية المرتقب، لمناقشة التحديات المعيشية والاجتماعية في بيروت والخروج بحلول عملية للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

ولقي الاقتراح تجاوباً إيجابياً من الوزيرة السيد، مع البحث في إمكان تنظيم المؤتمر برعايتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الوفد جهود الوزيرة في معالجة الملفات الاجتماعية ودعم الأسر المحتاجة، مؤكداً استعداده لتعزيز التعاون مع الوزارة في المبادرات التي تخدم بيروت وأهلها.
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