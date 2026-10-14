مطار القليعات غير جاهز للتشغيل والملف إلى مزيد من التأخير

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كتبت" الاخبار": مع انكشاف سوء إدارة ملف ، وبروز شبهات «سمسرات» في التلزيمات، دعا رئيس الحكومة إلى اجتماع، مع وزير الأشغال العامة والنقل ورئيس مجلس إدارة شركة «Sky Lounges Services» زياد ، علا خلاله صوت رئيس الحكومة شاكياً من التلكّؤ في إنجاز الملف.وكان سلام تبلّغ من أعضاء أن غير جاهز للتشغيل، وأن إنجاز الأعمال لن يكون ممكناً خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات الدولية.وبحسب ما عُرض أمامه، تعامل المسؤولون المُكلّفون مع المطار وكأنه مُجمّع تجاري أو موقف للحافلات، لا مُنشأة جوية تتطلب معايير تشغيلية وفنية محدّدة. وتبلّغ سلام من الهيئة التي نقل إليها مسؤولية التلزيم بعد تعثّر المعالجة من جانب الملا ووزارة الأشغال، أن موعد 15 تشرين الثاني المقبل لإقلاع أول رحلة غير قابل للتنفيذ. فحتى لو تمّ التلزيم غداً، سيحتاج الأمر إلى نحو 60 يوماً لإعادة إعداد دفتر شروط ملائم مختلف عن الدفتر المعمول به حالياً، واستكمال الإجراءات اللازمة وفق .