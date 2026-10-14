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لبنان

مطار القليعات غير جاهز للتشغيل والملف إلى مزيد من التأخير

Lebanon 24
14-10-2026 | 22:58
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مطار القليعات غير جاهز للتشغيل والملف إلى مزيد من التأخير
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كتبت" الاخبار": مع انكشاف سوء إدارة ملف مطار القليعات، وبروز شبهات «سمسرات» في التلزيمات، دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع، مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس إدارة شركة «Sky Lounges Services» زياد الملا، علا خلاله صوت رئيس الحكومة شاكياً من التلكّؤ في إنجاز الملف.
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وكان سلام تبلّغ من أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني أن المطار غير جاهز للتشغيل، وأن إنجاز الأعمال لن يكون ممكناً خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات الدولية.
وبحسب ما عُرض أمامه، تعامل المسؤولون المُكلّفون مع المطار وكأنه مُجمّع تجاري أو موقف للحافلات، لا مُنشأة جوية تتطلب معايير تشغيلية وفنية محدّدة. وتبلّغ سلام من الهيئة التي نقل إليها مسؤولية التلزيم بعد تعثّر المعالجة من جانب الملا ووزارة الأشغال، أن موعد 15 تشرين الثاني المقبل لإقلاع أول رحلة غير قابل للتنفيذ. فحتى لو تمّ التلزيم غداً، سيحتاج الأمر إلى نحو 60 يوماً لإعادة إعداد دفتر شروط ملائم مختلف عن الدفتر المعمول به حالياً، واستكمال الإجراءات اللازمة وفق قانون الشراء العام.
 
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الهيئة العامة للطيران المدني

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