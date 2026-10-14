جلسة لمجلس الوزراء اليوم وتعيين محافظ جديد للنبطية.. عون وسلام متخوفان من احتمال انفجار الوضع الاجتماعي

Advertisement

يعقد جلسة اليوم في السرايا على جدول اعمالها بنود رئيسية ابرزها تنظيم القضاء العدلي، وتنظيم الاستاد الرسمية الالكترونية واقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، الى جانب بنود تتعلق باتفاقيات وتعيينات وشؤون جامعية وهبات ومشاركات في الخارج.وعلم" " انه سيتم خلال الجلسة تعيين مخافظ جديد للنبطية.وكتبت" الاخبار":أن تطوراً لافتاً طرأ على جدول أعمال الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، على خلفية مخاوف جدّية من تدهور الأوضاع الداخلية بفعل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وتتركّز المخاوف على احتمال انفجار الوضع الاجتماعي، وما قد يتيحه ذلك لخصوم الحكم من فرصة لمحاولة تغيير المُعادلات السياسية الداخلية. ويبدو أن هذا القلق المشترك دفع عون وسلام إلى البحث مع في خطوات تحول دون بلوغ هذه المرحلة.وبحسب المعلومات، فإن المُستجِدّات لا تقتصر على هذا الجانب. فزوار رئيسَي الجمهورية والحكومة ينقلون تزايد القلق من وصول المسار الدبلوماسي للمفاوضات مع إلى طريق مسدود، ومن ألّا تؤدّي نتائج الانتخابات ، أو حتى الأميركية، إلى تغيير في الموقف الرافض تقديم أي تنازلات.وقال مطّلعون إن الاجتماع الذي عقده سلام مع الأميركي ماركو روبيو في زاد من تشاؤم رئيس الحكومة، إذ لم يسمع سوى الوعود المُعتادة، من دون الحصول على أي تعهّد بخطوات من شأنها تعزيز موقع الفريق اللبناني الداعم للمفاوضات.وقال مصدر وزاري رفيع إن النقاشات المتعلقة بالخيارات المُتاحة في ملفَّي المفاوضات والأوضاع الاقتصادية باتت حاضرة في اللقاءات غير الرسمية التي تُعقد مع رئيس الحكومة. وفي هذا السياق، يسعى أقطاب في الحكومة إلى إقناع سلام بأخذ مسافة جدّية من اتفاق الإطار، وإرسال إشارات واضحة إلى صعوبة الاستمرار فيه من دون ضمانات أميركية بتحقيق نتائج فورية. وذهب أحد كبار المسؤولين إلى نصح سلام بعدم الضغط على رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم للسفر قريباً إلى واشنطن، أو حتى السعي إلى عقد جولة تفاوض جديدة. وفي المقابل، تنشط السفيرة في واشنطن ندى معوض في اتجاه معاكس، انطلاقاً من اعتبارها أن لا يملك خياراً سوى مواصلة المفاوضات، وأن أي تحفّظ من جانبه قد تستغله إسرائيل للانسحاب منها، وأن لا يريدون ذلك.وبحسب المصدر الوزاري، شملت النقاشات الجانبية أيضاً البحث مع فريق الرئيس عون في الخيارات المُتاحة خلال المرحلة الانتقالية، التي قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. وفي هذا الإطار، برزت مؤشرات إلى أن عون مُستعِدّ لإطلاق حوارات داخلية جدّية، لكنه لفت إلى أنه سبق أن دعا إلى الحوار أكثر من مرة، من دون أن تلقى دعواته استجابة من قيادة الحزب التي تضع شروطاً يعتبرها عون تعجيزية. ومع ذلك، يبدي الرئيس «انفتاحاً على حلول وسط»، ولا سيما في ما يتعلق بمطلب الحزب إلغاء قرارات الحكومة الصادرة في 2 آذار، التي تجرّم المقاومة.اضافت" الاخبار": وأشار المصدر الوزاري إلى أن المعادلة الراهنة واضحة: لبنان أمام «مرحلة ميتة»، لا يُتوقّع خلالها إحراز تقدّم نوعي في ملف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية. ويشير إلى أن تردّد الجيش اللبناني في الذهاب من دون سياسيين إلى اجتماعات فلوريدا سببه أن العدو ليس في وارد إقرار آلية تتضمّن جدولاً زمنياً للخطوات المُتبادلة، وأن الإصرار على وجود قوة تحقّق، من دون العمل الجادّ من أجلها، يعطي فكرة عن نوعية المُماطلة التي يُتوقّع أن يستمر بها العدو لفترة طويلة. ولذلك، نصح أقطاب في الحكومة رئيسها بعدم الانتظار، والقيام بمبادرات من الزاوية الاجتماعية والمطلبية تساعد في تنفيس الاحتقان القائم.ولفت المصدر إلى أن توقيف شاحنة المتفجّرات الآتية من البقاع لم يكن مُصادفة، بل تمّ استناداً إلى معلومات استخباراتية أُبلغت بها جهات أمنية لبنانية، وقد يكون ذلك من أجل تعطيل أي تهدئة بين عون وسلام من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، مشيراً إلى أن ماكينة سياسية وإعلامية كانت جاهزة لإطلاق حملة واسعة، تتضمّن اتهامات من شأنها جرّ حزب الله إلى مواجهة داخلية، أو دفع الحكومة والجيش إلى اتخاذ خطوات في مواجهته، تحت عنوان أن السلطة اتّخذت قرارات ولا تريد تنفيذها.