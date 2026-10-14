تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان على إيقاع "جبهة الخليج".. و"مجلس التعاون" ملتزم دعم قرارات لبنان

Lebanon 24
14-10-2026 | 23:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لبنان على إيقاع جبهة الخليج.. ومجلس التعاون ملتزم دعم قرارات لبنان
لبنان على إيقاع جبهة الخليج.. ومجلس التعاون ملتزم دعم قرارات لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب جوني منيّر في" الجمهورية": أين يقع لبنان وسط هذا التصعيد في المواجهة؟ هنا تكمن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى لبنان. فالتصعيد الإقليمي يضع الدولة اللبنانية أمام ضغط مزدوج، إسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى ضغط عسكري وأمني، أي انسحاب أو تخفيف للضربات بعد التقدم في معالجة الوجود العسكري للحزب، وهو ما يعني، عدم رفع العقوبات والجيش إلى إثبات قدرتهما على ضبط السلاح والحدود، بما يجعل الدولة اللبنانية عاملاً مؤثراً في المفاوضات، وثمة عامل داخلي من خلال تزايد المخاطر الأمنية والسياسية، كلما اتسعت الفجوة بين الالتزامات.
Advertisement
ليس كل تصعيد مقدمة لحرب شاملة، وليس كل حديث عن التفاوض دليلاً على قرب التسوية. فالفارق بين المسارين ستكشفه طبيعة الأهداف العسكرية، ومدى اتساع الردود، وما إذا كانت الاتصالات السياسية تنتج التزامات فعلية.
وفي معرض مراقبتها السلوك الإيراني عبر الساحة اللبنانية، بدت الأوساط الدبلوماسية وجود تدريبات على طائرات مسيّرة يملكها حزب الله، وهي ما أدى إلى تعطيل إحداها وتفتيشها في بلدة شاما (في البقاع الشمالي).
ومن هذه الزاوية، يربط أحد المصادر الغربية بين الإشارات الإيرانية المتلاحقة عبر الساحة اللبنانية وبين محاولات طهران القيام بأكثر من مهمة، إذ لا بدّ من أخذها في الاعتبار وهي ليس كل تصعيد مرتبطًا بتلك الساحة، وليس كل حدث يمكن أن يكون دليلًا على قرب التسوية، فالفارق بين المسارين يستكشفه ضغط الأهداف العسكرية، ومدى اتساع الردود وما إذا كانت الاتصالات السياسية تنتج التزامات فعلية. والسؤال الأهم يبقى هل نحن أمام محاولة أميركية وإسرائيلية لتطبيق التهدئة تحت ضغط المتزامن على أكثر من جبهة؟ أم أن تعدد الجبهات بدأ يخلق دينامية جديدة في التحكم بها، حتى بالنسبة إلى الأطراف التي تستخدمها للضغط؟ هذا هو الفارق الذي ينبغي أن تُقرأ على أساسه التطورات المقبلة.
وفي موازاة هذا الواقع، نشطت حركة تهريب المتفجرات من سوريا إلى لبنان عبر الحدود، وسط معلومات عن استخدام طرق جديدة في ظل التطورات الأمنية الأخيرة. وقد أثارت هذه التحركات مخاوف من نوعية المتفجرات التي تصل إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، وتشير هذه التحقيقات إلى أن هذه المواد قد تكون موجودة لدى جهات متطرفة سوريين أقدموا على استيلاء عليها وتخزينها لاحقًا داخل الأراضي اللبنانية، وأن جهات لبنانية (حزب الله على الأرجح) اشترت هذه المتفجرات ونقلتها إلى مستودعات في الداخل اللبناني.  
وكتب عمر البردان في" اللواء": تحظى الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمدبن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى بيروت، اليوم، باهتمام الأوساط السياسية ، بالنظر إلى أهمية الملفات التي سيتم بحثها مع الجانب اللبناني في هذا التوقيت الدقيق والحساس، وما يحمله المسؤول القطري من ملفات وأفكار تتصل بالشأن الداخلي وأحداث المنطقة . وإذ تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة كان وجهها رئيس الحكومة نواف سلام لنظيره القطري، فإن المحادثات التي سيجريها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تتسم بقدر كبير من الأهمية، استناداً إلى ما قالته مصادر وزارية لبنانية ل"موقع اللواء"  في ما يتصل بعدد من الملفات الضاغطة التي ترخي بثقلها على الساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن قطر قادرة على تأمين أجواء داخلية وخارجية تساعد لبنان على تجاوز الكثير من المطبات التي تواجهه، سواء ما يتصل بموضوعي حصرية السلاح والمفاوضات مع إسرائيل، باعتبار أن علاقات الدوحة بطهران وواشنطن معاً، تجعلها قادرة على التأثير في هذين الملفين . وبالتالي فإن لبنان يعول على المساعي القطرية من أجل توفير البيئة الملائمة لنجاح الحكومة في خطواتها . وفيما يحظى الموقف اللبناني بتأييد عربي ودولي واسع، فإن الرئيس سلام تبلغ موقفاً خليجياً حاسماً بإجماع دول مجلس التعاون، بدعم قرارات لبنان السيادية، وأنه من غير الممكن لإيران ، أن تعود لفرض إرادتها على اللبنانيين، بعدما قالت الحكومة اللبنانية كلمتها بضرورة أن تقوم العلاقات بين بيروت وطهران على الندية، وليس على سياسات الإملاء كما كان عليه الحال في الماضي.  
مواضيع ذات صلة
مجلس خبراء القيادة بإيران: دعم المقاومة و"حزب الله" سياسة استراتيجية يجب عدم إغفالها
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة و"منظمة مالطا لبنان" تطلقان مرحلة جديدة من دعم مربّي الماشية في الشوف
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى: ملتزمون دعم سيادة لبنان والعمل مع شركائنا من أجل الدفع قدماً لإنجاح اتفاق الإطار
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر على طريق "حلف مكة"؟ الخليج يقود إنقاذ لبنان والعرب
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-15
Lebanon24
01:45 | 2026-10-15
Lebanon24
01:30 | 2026-10-15
Lebanon24
01:15 | 2026-10-15
Lebanon24
01:00 | 2026-10-15
Lebanon24
00:58 | 2026-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24