تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المالكين: المستأجر الملتزم القانون محميّ

Lebanon 24
15-10-2026 | 02:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نقابة المالكين: المستأجر الملتزم القانون محميّ
نقابة المالكين: المستأجر الملتزم القانون محميّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ردّت نقابة المالكين على بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين واعلنت ان "الدعوة إلى تعليق جميع دعاوى الإخلاء وتنفيذ الأحكام والمواعيد القانونية تعني عمليًا إعادة فرض التمديد على المالكين، وتحميلهم مجددًا كلفة تقاعس الدولة عن معالجة الملف السكني. فالمالك ليس مسؤولًا عن تعطيل اللجان أو تأمين تمويل صندوق المساعدات، ولا يجوز أن يصبح التعطيل ذريعة لحرمانه من حقوقه إلى أجل غير محدّد".
Advertisement



واكدت في بيان أنّ "المستأجر الذي التزم أحكام القانون وتقدّم سنويًا بطلب الاستفادة من صندوق المساعدات، وفق الشروط والأصول القانونية، محميّ بموجب القانون. ومن هنا، لا يجوز تجاهل هذه الحماية لتبرير المطالبة بتعليق شامل للدعاوى والأحكام، من دون تمييز بين الأوضاع القانونية المختلفة للمستأجرين"، لافتة الى انّ "للمالكين أيضًا ، عائلات لها حقّ في الاستقرار والعيش الكريم، وبينهم متقاعدون ومسنّون يعتمدون على مداخيل أملاكهم لتأمين معيشتهم وطبابتهم. ومن غير المقبول اختزال العدالة الاجتماعية بحماية طرف وتجاهل معاناة الطرف الآخر، أو التعامل مع الملكية الخاصة باعتبارها موردًا متاحًا لتمويل سياسة إسكانية تعجز الدولة عن وضعها وتنفيذها".



وتابعت:" إن الاستناد إلى المادة 58 لا يبرّر المطالبة بتعليق شامل لجميع دعاوى الإخلاء، على اختلاف أسبابها وأوضاع أطرافها. فالمادة تتصل بالمستأجر المعني بتقديمات الصندوق، وتطبيقها على النزاعات وتحديد نطاقها يعودان إلى القضاء، ولا يصحّ تقديم جميع الأحكام المخالفة لرغبة أحد الأطراف باعتبارها تجاهلًا للقانون"، وشددت على "وجوب احترام العقود الرضائية التي وُقّعت برضى الطرفين، ووجوب احترام الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها، باعتبارها اتفاقات ارتضاها المالكون والمستأجرون لتنظيم العلاقة بينهم".



ودعت النقابة لجنة الإدارة والعدل إلى "الاستماع إلى المالكين وإشراكهم في أيّ نقاش يمسّ حقوقهم، وإلى رفض أيّ معالجة تعيد إنتاج التمديد تحت عنوان تعليق المهل والأحكام. فالتشريع العادل يجب أن يوفّر حلولًا واضحة ومموّلة، وأن يحترم حقوق الطرفين والأحكام القضائية، بدل إطالة النزاعات وإبقاء الجميع في حال انتظار".



واشارت  الى ان "حماية المستأجر المحتاج تستوجب تحمّل الدولة مسؤوليتها تجاه الطرفين، عبر تأمين المساعدات المستحقّة وتفعيل الآليات القانونية، وبخاصة من خلال تفعيل خدمة الإيجار لا ضربها وسحقها. أمّا مطالبة المالك وحده بمواصلة دفع الثمن، فليست حلًّا لأزمة السكن، بل استمرارٌ للظلم نفسه".



وختمت رافضة أيّ "تعديل ينتقص من حقوق المالكين أو يعيد عقارب الساعة إلى الوراء: فحقّ السكن لا يتحقّق بإهدار حقّ الملكية، والعدالة لا تُبنى بتحميل مواطن كلفة حماية مواطن آخر أو بإتاحة الفرصة من خلال القانون بالاحتيال والاستفادة من أملاك المالكين لأشخاص غير مستحقّين".
 
مواضيع ذات صلة
توضيح من نقابة الصيادلة عن صيدلية التبانة: غير شرعية والصيدليات المرخصة ملتزمة بالقانون
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 12:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين: لسياسة إسكانيّة واضحة
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 12:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة في إسطنبول.. مستأجر يقتل مالك المنزل وزوجته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 12:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحررين تأسف لتوقيع قانون الإعلام وتتعهد بمواجهته حتى إقرار تعديلاته
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 12:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الإدارة

لجنة الأهل

الكريم

القضاء

التزام

المعن

العلا

الكون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-10-15
Lebanon24
05:18 | 2026-10-15
Lebanon24
05:15 | 2026-10-15
Lebanon24
05:08 | 2026-10-15
Lebanon24
05:02 | 2026-10-15
Lebanon24
05:00 | 2026-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24