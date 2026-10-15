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لبنان

أوقفوا بالجرم المشهود.. 5 أشخاص روّجوا المخدّرات في أبي سمراء وقوى الامن في المرصاد

Lebanon 24
15-10-2026 | 03:04
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أوقفوا بالجرم المشهود.. 5 أشخاص روّجوا المخدّرات في أبي سمراء وقوى الامن في المرصاد
أوقفوا بالجرم المشهود.. 5 أشخاص روّجوا المخدّرات في أبي سمراء وقوى الامن في المرصاد photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وفي سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس حول أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدّرات في محلّة أبي سمراء – طرابلس.
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بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفهم المكتب المذكور بالجرم المشهود، وهم:

– م. م. (مواليد عام 1990، لبناني)

– م. ص. (مواليد عام 1991، لبناني)

– م. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

– د. م. (مواليد عام 1987، لبنانيّة)

– ر. ش. (مواليد عام 1977، لبنانيّة)

وضَبَطَ في حوزتهم كميّةً من المواد المخدّرة، على الشّكل التّالي:

/17/ كيسًا من مادّة الماريجوانا تزِن 548.5 غ.
/9/ أكياس من مادّة حشيشة الكيف، تزِن 189 غ، وسيجارة من الحشيشة
/34/ طبّة بلاستيكيّة تحتوي على باز الكوكايين بوزن إجمالي 135.5 غ.
إضافةً إلى مسدّس حربي، وطبّات بلاستيكيّة، وأكياس فارغة، وميزان حسّاس، تُستخدم لتوضيب المخدّرات.

 التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًّا لتوقيف متورطين آخرين.
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