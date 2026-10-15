تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منخفض جوي حتى الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
15-10-2026 | 03:21
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
منخفض جوي حتى الأحد... إليكم تفاصيل الطقس
منخفض جوي حتى الأحد... إليكم تفاصيل الطقس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة، أمطار غزيرة أحياناً ،عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الأحد حيث يستقر الطقس تدريجياً، إليكم حالة الطقس في الأيام المقبلة:
Advertisement
 
الخميس:
غائم اجمالاً  مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الساحلية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتدّ أحيانا فيرتفع معها موج البحر كما  تتساقط حبات البرد، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتباراً من بعد الظهر.

 

الجمعة:
غائم جزئيا الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة  وضباب على المرتفعات ، تتساقط  أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، يتوقع حدوث انفراجات بين الحين و الاخر.

 

السبت:
غائم جزئيا  دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارمتفرقة فترة قبل الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، تخف الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة. 

الأحد:
غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.
مواضيع ذات صلة
أجواء خريفية مستقرة حتى السبت...هذه تفاصيل الطقس
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 12:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جو خريفي متقلب...إليكم تفاصيل الطقس
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 12:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جو خريفي يهيّمن على الأجواء...إليكم تفاصيل الطقس
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 12:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقلبات خريفية تسيطر على الأجواء...إليكم تفاصيل الطقس
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 12:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

غرب تركيا

مركز جنوب

يوم الأحد

جنوب غرب

لبنان وا

لبنان

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-10-15
Lebanon24
05:18 | 2026-10-15
Lebanon24
05:15 | 2026-10-15
Lebanon24
05:08 | 2026-10-15
Lebanon24
05:02 | 2026-10-15
Lebanon24
05:00 | 2026-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24