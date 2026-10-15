منخفض جوي حتى الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة، أمطار غزيرة أحياناً ،عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد ويستمر تأثيره حتى ظهر حيث يستقر الطقس تدريجياً، إليكم حالة الطقس في الأيام المقبلة:

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الخميس:

غائم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الساحلية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتدّ أحيانا فيرتفع معها موج البحر كما تتساقط حبات البرد، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتباراً من بعد الظهر.







الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، يتوقع حدوث انفراجات بين الحين و الاخر.







السبت:

غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارمتفرقة فترة قبل الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، تخف الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.



الأحد:

غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.