"Sky Lounge Services": ندعم جهود الدولة لاستكمال جاهزية مطار القليعات

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اكدت شركة Sky Lounge Services التزامها الكامل بموجباتها التعاقدية مع بشأن أعمال وتجهيزات مطار الرئيس رينيه معوّض - القليعات.وقالت في بيان:"تعليقاً على ما يتم تداوله في بعض بشأن أعمال وتجهيزات إضافية في مطار الرئيس رينيه معوّض - القليعات، تؤكد شركة Sky Lounge Services، بصفتها المستثمر في المشروع، التزامها الكامل بتنفيذ جميع الأعمال والموجبات المنصوص عليها في العقد الموقّع مع الدولة ، وهو تترجمه باستثمارات كبيرة وأعمال ملموسة على الأرض، أبرزها تشييد مبنى جديد للمسافرين من الصفر، مع رفع مساحته عن المخطط الأساسي، إلى جانب أعمال تأهيل وتطوير بنيته التحتية وتجهيز أنظمته التشغيلية والفنية والأمنية، وفقاً لما ينص عليه العقد".واوضحت الشركة أن "أي تلزيمات أو أعمال إضافية ضرورية للمطار، تقرر الجهات الرسمية تنفيذها خارج نطاق العقد لا تقع ضمن مسؤولياتها التعاقدية، ولا علاقة لها بقرارات تلزيمها أو تمويلها أو تنفيذها".وفي هذا الإطار، شددت Sky Lounge Services على "دعمها الكامل لجهود ووزارة الأشغال العامة والنقل والهيئة العامّة للطيران المدني وسائر الجهات المعنية، مؤكدة أن جميع الجهود المبذولة تصبّ في هدف مشترك، وهو استكمال جهوزية مطار القليعات وتسريع انطلاقته وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة".وجددت الشركة "التزامها مواصلة تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات الرسمية، بما يساهم في تحويل مطار القليعات إلى مرفق حيوي وبوابة اقتصادية جديدة تعود بالفائدة على الدولة اللبنانية وعكار والشمال ولبنان عموماً".وختمت مؤكدة "التزامها استكمال كافة الأعمال والتجهيزات الواقعة ضمن مسؤولياتها، لتكون جاهزة للتشغيل في 15 تشرين الثاني المقبل".