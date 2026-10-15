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لبنان

البطريرك الراعي وصل إلى أتينا.. وانتقل الى تسالونيكي

Lebanon 24
15-10-2026 | 09:00
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البطريرك الراعي وصل إلى أتينا.. وانتقل الى تسالونيكي
البطريرك الراعي وصل إلى أتينا.. وانتقل الى تسالونيكي photos 0
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وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الى العاصمة اليونانية أتينا ليبدأ زيارته لليونان، كأول زيارة لبطريرك ماروني الى تلك البلاد. ورافقه من روما الى أتينا المطران سليم صفير والمحامي وليد غياض. وكان في استقباله في صالون الشرف في مطار أتينا سفير لبنان في اليونان كنج الحجل والقنصل العام كوين سلامة، والزائر الرسولي على موارنة اليونان المطران يوسف سويف، الذي وصل من لبنان مع عضوي الوفد المرافق الى جبل أتوس المقدّس د. هشام منصور والزميل جورج عرب، منسّق الزيارة الى الجبل، كما كان خادم الرعية المارونية في اليونان الخوري جوزف طرطق والخوري عقل بو نادر من لارناكا، قبرص. ورئيسة جمعية ريا الشدياق ماري الشدياق ووجوه.
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وقال البطريرك الراعي:" إن هذه الزيارة هي زيارة حج ديني ولها طابع راعوي أيضاً اذا سنلتقي أبناءنا الموارنة وسائر اللبنانيين في اليونان، وطابع مسكوني من خلال اللقاءات التي ستجمعنا برئيس الأساقفة ايرونيموس وسائر رعاة ومسؤولي الكنيسة الأرثوذكسية . ونرجو ثماراً روحية لجميع المؤمنين تعزز لقاءهم وحوارهم وسعيهم الى وحدة ننشدها".

ومن مطار أتينا انتقل البطريرك الراعي والوفد المرافق الى مدينة تسالونيكي حيث جال في  معالمها الدينية ومتحفها برفقة عدد من المسؤولين الدينيين في المدينة، لينتقل منها الى جبل أتوس المقدّس.
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مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

البطريرك الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

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