تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شيخ العقل عرض مع هاشم أوضاع الجنوب.. واستقبل وفدا من قيادة جهاز أمن السفارات والمطران صليبا

Lebanon 24
15-10-2026 | 10:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شيخ العقل عرض مع هاشم أوضاع الجنوب.. واستقبل وفدا من قيادة جهاز أمن السفارات والمطران صليبا
شيخ العقل عرض مع هاشم أوضاع الجنوب.. واستقبل وفدا من قيادة جهاز أمن السفارات والمطران صليبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، حيث جرى استعراض لأوضاع منطقة الجنوب من كافة جوانبها، في ضوء استمرار العدوان والتهديدات الإسرائيلية وحاجات الجنوبيين وصمودهم.
Advertisement

وبعد اللقاء، قال النائب هاشم:"زيارتنا اليوم لسماحة شيخ العقل ولهذه الدار الوطنية هي للتأكيد على الوجود والخيارات الوطنية التي لطالما التزمنا بها مع هذه الدار من أجل حفظ هذا البلد وتحصينه في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها وطننا. وقد جرى البحث في الكثير من الملفات، خاصة وأن صاحب السماحة كانت له جولات في مناطقنا، لا سيما في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، ومن حقّه علينا زيارته لنؤكد أن دوره الوطني كان دائماً مثمراً، وأن ما يقوم به في هذه المرحلة ويؤكد عليه من مواقف هو أساس البناء الوطني السليم من أجل تحسين الواقع الوطني وحفظ لبنان ودرء الأخطار عنه، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة، والتي قد يتأثر بها لبنان سلباً أو إيجاباً، لأنه لا يعيش في جزيرة منعزلة، إنما يتأثر بكل ما يجري من حوله".

وأضاف: "الكل مدعو اليوم إلى ضرورة الالتزام بالخيارات الأساسية من أجل حماية البلد، والعمل على بناء وطني سليم، وأن يكون ثمة محطة أساسية بأن يلتزم الجميع باللغة الهادئة كما عودتنا هذه الدار، والالتزام بالحكمة والوعي، اللذين لطالما كانت هذه الدار عنوانهما الأساسي، وتعمل من أجل مقاربات وطنية في كل الملفات الداخلية التي فيها مصلحة لبنان واللبنانيين ووحدة اللبنانيين جميعاً".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يحمل رسالة من الرئيس بري، قال: "دولة الرئيس بري دائماً هو داعم للوحدة الوطنية في كل الظروف، وليس هناك من حاجة لأي رسالة. لطالما كان هذا عنوان دولة الرئيس، وتواصله الدائم مع كل المواقع على كل المستويات تأكيدٌ على أن ما يحفظ لبنان هو الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة، وهذا شعاره دائماً وأبداً".

كما استقبل وفداً من قيادة جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي برئاسة العميد الركن أحمد حمدان، ضمّ مساعديه العميدين أنطوان نخلة وسهيل بو ضاهر، وقائد فوج امن السفارات العميد معروف حرب، ورئيس الاستقصاء المركزي والإدارات والمؤسسات العامة الرائد علي أحمد ومساعده النقيب علي حجازي، في زيارة تقديرية لسماحته.

واستقبل المستشار البطريركي للسريان الأرثوذكس المطران جورج صليبا، يرافقه الدكتور منير حمزة.

وأعرب المطران صليبا خلال اللقاء عن "اعتزازه بمواقف سماحة شيخ العقل الروحية والوطنية"، مؤكداً "الاستمرار في العلاقات التاريخية معه، والتمسك بثقافة الانفتاح التي تعزز الإطار الروحي والمجتمعي، من خلال تعاوننا ضمن لقاء أبناء الجبل، وفي محطات تاريخية ووطنية عدة".

ومن زوار شيخ العقل :المقدم في الأمن العام وسام يوسف، المغترب اللبناني في أستراليا كمال بدر الدين مع وفد من بلدة ضهر الأحمر وقدم له كتاباً. 

وكان استقبل في شانيه المغترب في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور ناجي الجردي من الشويفات، مطلعا منه على بعض من سيرة حياته العلمية واختراعاته المتنوعة في اكثر من مجال، ودراساته الفلسفية المعمّقة.

الاوقاف

وشارك شيخ العقل في اجتماع لجنة الاوقاف في المجلس المذهبي بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة والأعضاء.

رأس المتن

من جهة ثانية زار شيخ العقل يرافقه وفد من المشايخ الشيخ الجليل ابو فايز امين مكارم، ثم الشيخ ابو حمزة فؤاد صالحة في في بلدة رأس المتن.

تعازٍ

وكان شيخ العقل قد شارك على رأس وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي ومن مديريتي المجلس ومشيخة العقل في مأتم المرحوم الشيخ أبو كمال جواد كامل أبي غانم، والد زوجة رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، في بلدة كفرنبرخ - الشوف، وتقبّل التعازي، إلى جانب مشاركة سماحة الشيخ القاضي نعيم حسن والشيخ الجليل أبو زين الدين حسن غنام ومشايخ أعيان، بحضور حشد من المشايخ والفاعليات من البلدة والمنطقة.

وقدّم الشيخ أبي المنى شهادة بالراحل، تحدّث فيها عن مآثره القيّمة على المستويات الدينية والاجتماعية والأخلاقية، وعن تربيته عائلة كريمة، مشيدا بنجله الشيخ كمال المعروف بكرمه وعمله الخيّر وبصهره الشيخ فادي العطار السند وصاحب الغيرة والاندفاع، مثنيا على مسيرة الراحل التي يشهد عليها الكثير من المشايخ والأهالي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ثم أمّ الصلاة وإلى جانبه المصلّي الشيخ علي العطار.

كما قدّم التعازي في عاليه على رأس وفد من المشايخ بالمرحوم الشيخ أبو عادل يوسف محمد أبو صمصم من حاصبيا، والد الأستاذ فادي أبو صمصم رئيس مركز الضمان في حاصبيا وراشيا.
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل عرض مع سفيري تركيا ومصر الأوضاع العامة واستقبل وفد اللقاء الوطني
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل إستقبل وفداً من "حزب الله" وشخصيات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل ترأس وفداً لتشييع رئيس الأركان السابق اللواء رياض تقي الدين في بعقلين
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عوده استقبل وفداً من إطفاء بيروت
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

علي أحمد

إسرائيل

الاوقاف

التزام

الغيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24