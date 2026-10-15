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لبنان

المكتب الإعلاميّ لوزير المالية: هذه الرواية مفبركة بالكامل وعلاقة جابر متينة بالرئيس ميقاتي

Lebanon 24
15-10-2026 | 10:38
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المكتب الإعلاميّ لوزير المالية: هذه الرواية مفبركة بالكامل وعلاقة جابر متينة بالرئيس ميقاتي
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية ياسين جابر التوضيح الآتي:
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"تتداول بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، منذ نحو أسبوع، رواية مختلقة تزعم حصول سجال بين وزير المالية ياسين جابر والرئيس نجيب ميقاتي خلال حلقة من برنامج "صار الوقت" على شاشة mtv، وتصوّره على أنّه مواجهة انتهت بمغادرة الوزير جابر الاستوديو، على خلفية حديث عن منصّة استثمار.

ومع استمرار الترويج لهذه الرواية، بات من الضروري توضيح أنّها مفبركة بالكامل ولا أساس لها من الصحّة. فالوزير جابر والرئيس ميقاتي لم يشاركا في أيّ حلقة مشتركة من البرنامج، ولم يحصل بينهما أيّ من الحوار أو الوقائع المنسوبة إليهما. وما جرى تداوله ليس خبراً عن واقعة حصلت، بل سيناريو من نسج الخيال، أُلبس قالباً إخبارياً لإيهام المتلقّي بصدقيّته.

ويؤكّد الوزير جابر، في هذه المناسبة، متانة العلاقة التي تجمعه بالرئيس ميقاتي، وما تقوم عليه من احترام وتقدير متبادلين.

ويأتي هذا التوضيح حرصاً على ألّا يستقرّ في أذهان المواطنين انطباع زائف صنعه مروّجو هذه الرواية، وألّا يتحوّل تكرار الادّعاء إلى بديل من الحقيقة".
 
 
 
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