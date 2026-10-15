تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاني: حماية موسم التفاح مسؤولية وطنية مشتركة

Lebanon 24
15-10-2026 | 10:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هاني: حماية موسم التفاح مسؤولية وطنية مشتركة
هاني: حماية موسم التفاح مسؤولية وطنية مشتركة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إطار الحملة الوطنية لدعم المزارع اللبناني وتسويق محصول التفاح لموسم 2026، ومواصلةً للجهود التي يقودها وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لتأمين حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه هذا القطاع، عقد الوزير هاني اجتماعًا مع ممثلي شركات النفط، خُصّص للبحث في آليات دعم مزارعي التفاح، وتخفيف كلفة تخزين المحصول وتسويقه، بما يضمن المحافظة على جودته وحماية مردود المزارعين.
Advertisement

وقد أثمر الاجتماع عن مبادرة تعاون بين وزارة الزراعة وشركات النفط، تشمل تأمين كميات من المازوت لدعم تشغيل برادات حفظ التفاح، إلى جانب شراء كميات من الإنتاج اللبناني وتسويقها عبر شبكة محطات المحروقات، في خطوة تجمع بين الدعم المباشر للمزارعين وتحفيز الاستهلاك المحلي.

225 برميل مازوت دفعة أولى ومساعٍ لتأمين 300 برميل إضافية

وفي هذا الإطار، أبدت شركات النفط استعدادها لتقديم 225 برميل مازوت كدفعة أولى، للمساهمة في تخفيف الأعباء التشغيلية عن برادات تخزين التفاح، في ظل ارتفاع كلفة الطاقة وما تفرضه من ضغوط مالية على المزارعين وأصحاب البرادات.

كما يواصل الوزير هاني اتصالاته ومساعيه لتأمين 300 برميل مازوت إضافية، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز قدرة مراكز التبريد على استيعاب المحصول والمحافظة عليه خلال مرحلة التسويق.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة تستهدف 66 برادًا لتخزين التفاح في مناطق عكار والشمال وجبل لبنان، مع العمل على استكمال الكميات اللازمة وصولًا إلى تأمين نحو عشرة براميل لكل براد، وفق الإمكانات المتاحة وآليات التوزيع التي سيتم اعتمادها.

وفي خطوة إضافية لتخفيف الأعباء، ستقدّم الشركات حسمًا على كلفة نقل المازوت إلى البرادات المستفيدة، بما يعادل نحو 20 دولارًا عن كل طن، الأمر الذي يسهم في خفض الكلفة الإجمالية للتخزين والتشغيل.

شراء 100 طن من التفاح اللبناني 

وعلى صعيد دعم التسويق المحلي، أبدت شركات النفط استعدادها لشراء 100 طن من التفاح اللبناني، على أن يجري توزيع هذه الكميات عبر محطات المحروقات التابعة للشركات.

وتشكّل هذه الخطوة نموذجًا مبتكرًا لإشراك القطاع الخاص في دعم الإنتاج الوطني، من خلال تحويل شبكة محطات المحروقات إلى قناة إضافية لترويج التفاح اللبناني وتشجيع استهلاكه، بما يفتح آفاقًا جديدة لتصريف المحصول خارج قنوات التسويق التقليدية.

هاني: من الدعم إلى الشراكة الفعلية لحماية الإنتاج الوطني

وأكد الوزير هاني أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لخارطة الطريق التي وضعتها وزارة الزراعة لتسويق موسم التفاح اللبناني، والتي تقوم على توسيع الأسواق التصديرية، وتنشيط الاستهلاك المحلي، وتخفيف أكلاف الإنتاج والتخزين والنقل، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدّد على أن «دعم المزارع اللبناني لا يمكن أن يبقى مجرد شعار، بل يجب أن يتحوّل إلى خطوات ملموسة تحمي إنتاجه وتصون تعبه وتساعده على الاستمرار في أرضه. وما نشهده اليوم من تعاون مع شركات النفط يؤكد أن تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص قادر على إحداث فرق حقيقي في مواجهة التحديات الزراعية».

وأضاف أن الحفاظ على محصول التفاح لا يقتصر على إيجاد الأسواق، بل يشمل أيضًا تأمين ظروف التخزين المناسبة والحدّ من الخسائر الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على مختلف المستويات لتأمين أفضل الفرص الممكنة للمزارعين.

وتوجّه هاني بالشكر إلى شركات النفط على تجاوبها واستعدادها للمساهمة في هذه المبادرة الوطنية، معتبرًا أن المسؤولية تجاه الإنتاج اللبناني تتجاوز حدود القطاعات والمؤسسات، وأن كل مساهمة في دعم المزارع تشكّل استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي واستقرار المجتمعات الريفية.

حملة وطنية تتوسّع وشراكات تترجم إلى نتائج

وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه المبادرة تشكّل محطة إضافية ضمن سلسلة الإجراءات التي تنفّذها لدعم موسم التفاح، بالتوازي مع الاتصالات الهادفة إلى فتح الأسواق الخارجية وتسهيل التصدير، وتشجيع المؤسسات والشركات والمستهلكين على إعطاء الأولوية للإنتاج اللبناني.

كما تؤكد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الدعم المخصّص لبرادات التخزين، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، وتوسيع قاعدة الشركات والمؤسسات المشاركة في الحملة الوطنية.

فالتفاح اللبناني ليس مجرد محصول موسمي، بل مصدر رزق لآلاف العائلات، وركيزة أساسية للاقتصاد الريفي، وحماية إنتاجه هي حماية للأرض وللمزارع وللاقتصاد الوطني.
مواضيع ذات صلة
"الزراعة" أعلنت خارطة طريق لموسم التفاح 2026: فتح الأسواق وتعزيز التصدير وحماية الإنتاج
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: المطلوب من وزير الزراعة توفير مختلف التسهيلات المطلوبة لتصريف موسم التفاح
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية تنورين يناشد الرؤساء إنقاذ موسم التفاح وتأمين أسواق عادلة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين من الشوف: حماية غابات لبنان وثرواته الطبيعية مسؤولية مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة

جبل لبنان

التزام

الشمال

النفط

جمالي

الكلف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24