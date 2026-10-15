برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وحضور السيدة الأولى المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي والجامعة اللبنانية يطلقان الدبلوم الجامعي في الجراحة الروبوتية

افتُتح الحفل بكلمة إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، ممثلةً بالأخت هاديا أبي شِبلي والبروفسور بيار يارد، اللذين أكدا أهمية تطوير التعليم الطبي المتخصص وتعزيز الاستثمار في التدريب السريري والتقنيات الجراحية الحديثة.وشددت إدارة المستشفى على أن "إطلاق الدبلوم الجامعي في الجراحة الروبوتية يعكس المستشفى بمواكبة التطورات الطبية وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تساهم في تطوير مهارات الأطباء والجراحين"، وشددا على أنّ "الهدف من هذا المشروع وضع هذه التقنيات المتطوّرة في متناول الجميع وخاصة ذوي الدخل المحدود".وأكدّا على أنّ "هذا الحلم والمشروع الوطني الرائد ما كان ليبصر النور، ويصبح حقيقة، لولا العطاء السخي من الخيرين المؤمنين بلبنان وبمستقبل شبابه وجامعته الرسمية، وعلى رأس الواهبين الاستاذ فيليب حلو والأساتذة بطرس، مارون إده، وأنطوان قارح، نبيل بسترس، وعائلة ".واختُتم الحفل بتكريم السيدة الأولى نعمت عون، والسيد فيليب حلو وعقيلته، وعدد من الداعمين، تقديراً لمساهماتهم في دعم المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي وتطوير خدماته الطبية.كما كُرّم رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران وعميدة كلية العلوم الطبية البروفسورة سعادة علامة، تقديراً لجهودهما في تعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي.