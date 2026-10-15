برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وحضور السيدة الأولى المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي والجامعة اللبنانية يطلقان الدبلوم الجامعي في الجراحة الروبوتية

برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وبحضور السيدة الأولى نعمت عون، أطلق المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، بالتعاون مع كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية، الدبلوم الجامعي في الجراحة الروبوتية، في خطوة تهدف إلى تطوير التعليم الطبي المتخصص ومواكبة أحدث الابتكارات في المجال الجراحي، ضمن مشروع "مدرسة المواطنيّة"، الذي أسسته السيدة الأولى.
شارك في الاحتفال سيادة المطران بولس عبد الساتر، الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، ورئيسة مجلس إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، الأخت ماري أنطوانيت سعادة
، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران، عميدة كلّية الطب في الجامعة اللبنانية الدكتورة سعدة علامة، مدير عام تعاونية موظفي الدولة.
افتُتح الحفل بكلمة إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، ممثلةً بالأخت هاديا أبي شِبلي والبروفسور بيار يارد، اللذين أكدا أهمية تطوير التعليم الطبي المتخصص وتعزيز الاستثمار في التدريب السريري والتقنيات الجراحية الحديثة.
وشددت إدارة المستشفى على أن "إطلاق الدبلوم الجامعي في الجراحة الروبوتية يعكس التزام
المستشفى بمواكبة التطورات الطبية وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تساهم في تطوير مهارات الأطباء والجراحين"، وشددا على أنّ "الهدف الرئيسي
من هذا المشروع وضع هذه التقنيات المتطوّرة في متناول الجميع وخاصة ذوي الدخل المحدود".
وأكدّا على أنّ "هذا الحلم والمشروع الوطني الرائد ما كان ليبصر النور، ويصبح حقيقة، لولا العطاء السخي من الخيرين المؤمنين بلبنان وبمستقبل شبابه وجامعته الرسمية، وعلى رأس الواهبين الاستاذ فيليب حلو والأساتذة جورج
بطرس، مارون إده، وأنطوان قارح، نبيل بسترس، وعائلة نحاس
".
واختُتم الحفل بتكريم السيدة الأولى نعمت عون، والسيد فيليب حلو وعقيلته، وعدد من الداعمين، تقديراً لمساهماتهم في دعم المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي وتطوير خدماته الطبية.
كما كُرّم رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران وعميدة كلية العلوم الطبية البروفسورة سعادة علامة، تقديراً لجهودهما في تعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي.