إسرائيل تفرض قيودًا على أطقم الطيران الأجنبي تشمل لبنان و30 دولة أخرى

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شددت وزارة المواصلات إجراءاتها، في أعقاب استخلاص العبر من الإخفاقات المرتبطة بقضية "فلاي دبي".وفرضت قيودا تمنع شركات الطيران الأجنبية من تشغيل أفراد أطقم جوية يحملون جنسيات نحو 30 دولة حول العالم على رحلات تعبر الأجواء الإسرائيلية.ومن بين الدول التي يحظر على مواطنيها العمل ضمن أطقم جوية متجهة إلى : والعراق ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وقطر والسعودية.وفي المقابل، لا تشمل القيود الإسرائيلية مواطني المغرب والإمارات العربية المتحدة.وبحسب التقارير، تسري القيود أيضا على حاملي الجنسيات المزدوجة، إذ تطالب إسرائيل شركات الطيران الأجنبية بالتحقق من الجنسيات الإضافية التي يحملها الطيارون وأفراد الأطقم الجوية، أما حاملو الجنسية الأمريكية أو الأوروبية فلا يسمح بإدراجهم ضمن أطقم الرحلات المتجهة إلى إسرائيل، إذا كانوا يحملون جنسية إضافية لدولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.كما تلزم شركات الطيران الأجنبية بتزويد السلطات الإسرائيلية بأسماء أفراد الأطقم قبل 48 ساعة من موعد الإقلاع.من جهتها، قالت متحدثة باسم شركة الطيران السويسرية "سويس" لصحيفة سويسرية، إن الشركة طلبت من أفراد أطقمها، في أعقاب التعليمات الإسرائيلية الجديدة، إبلاغها بأي جنسيات إضافية يحملونها.ويشير ذلك، عمليا، إلى أن شركة طيران أجنبية كبرى أقرت بأنها لم تكن حتى الآن تجمع هذه المعلومات بدقة عن جميع موظفيها، ولم تكن بالضرورة على دراية بجميع الجنسيات الأجنبية التي يحملونها.