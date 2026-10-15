ما بعد "اليونيفيل".. تحذير من فراغ أمني خطير في جنوب لبنان

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التقى النواب ميشال موسى ونجاة عون صليبا وسليم الصايغ وعدنان وفراس حمدان وناصر جابر وهاكوب ترزيان وملحم خلف، وكيل لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحضور قائد قوة "اليونيفيل" في اللواء ديوداتو أبانيارا، وعدد من المسؤولين الأمميين.وتناول الاجتماع التطورات في ومستقبل قوة الموقتة "اليونيفيل"، مع اقتراب انتهاء ولايتها الحالية، في ظل استمرار لأجزاء من الأراضي .وشدّد النواب على ضرورة الحفاظ على الحضور الأممي في الجنوب، وإيجاد صيغة تضمن استمرار دور الأمم المتحدة في مراقبة الأوضاع الميدانية ورصد الانتهاكات وخفض التوتر، تفادياً لأي فراغ أمني أو دولي قد يهدد الاستقرار.وأكدوا أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرارات ، بما يحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويدعم في بسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية.ودعا النواب إلى تحرّك دولي عاجل قبل انتهاء ولاية "اليونيفيل"، محذّرين من تداعيات تراجع الحضور الدولي وترك المناطق الجنوبية المتضررة وسكانها أمام مخاطر العزلة والفراغ الأمني.