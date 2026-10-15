السفير الفلسطيني من صور: لا للتوطين وتمسّك بحق العودة

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جال سفير دولة فلسطين لدى محمد الأسعد على عدد من المرجعيات الرسمية والروحية في مدينة صور، حيث بحث تطورات القضية وأوضاع اللاجئين في لبنان، وسبل تعزيز العلاقات والتنسيق بين الجانبين.واستهل الأسعد جولته بلقاء مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، الذي شدد على أهمية الوحدة والحوار الفلسطيني، مشيداً بجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وداعياً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين في لبنان.، أكد الأسعد ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.والتقى الأسعد رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، بحضور عدد من رؤساء البلديات، مؤكداً الفلسطينيين بالأمن والاستقرار في لبنان، ومواصلة العمل مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية لتحسين الظروف المعيشية للاجئين.بدوره، أشاد دبوق بالعلاقات بين المخيمات الفلسطينية ومحيطها اللبناني، وباستقبال المخيمات للنازحين جراء الحرب ، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق مع السفارة الفلسطينية.وشملت الجولة لقاء قائمقام صور محمد الجفال، حيث جرى البحث في أوضاع الفلسطينيين في المنطقة، إلى جانب لقاء مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، الذي دعا إلى تأمين العيش الكريم للاجئين وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني.كما التقى الأسعد راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله، وأطلعه على أوضاع الفلسطينيين، ولا سيما المسيحيين منهم، في الأراضي المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.وخلال لقائه رئيس أساقفة صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر، جدّد الأسعد تمسك القيادة الفلسطينية بحق العودة ورفض التوطين، مؤكداً الالتزام بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال لقاء الرئيسين محمود عباس وجوزاف عون العام الماضي.من جهته، رحّب اسكندر بالجهود الرامية إلى بناء علاقة لبنانية فلسطينية تقوم على المصارحة والاحترام المتبادل، مؤكداً حق الفلسطينيين في العودة وإقامة دولتهم المستقلة، إلى جانب حق لبنان في السيادة والاستقرار.واختتم الأسعد جولته بلقاء رئيس منتدى صور الثقافي ناصر فران، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافي وتطوير العلاقات الفلسطينية.