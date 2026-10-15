تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مساعد وزير الخارجية الإيرانية في بيروت ويلتقي بري: لا نتائج ملموسة للمفاوضات مع اسرائيل

Lebanon 24
15-10-2026 | 22:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مساعد وزير الخارجية الإيرانية في بيروت ويلتقي بري: لا نتائج ملموسة للمفاوضات مع اسرائيل
مساعد وزير الخارجية الإيرانية في بيروت ويلتقي بري: لا نتائج ملموسة للمفاوضات مع اسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استهل مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة زيارته للبنان بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وبعقد لقاء مع عدد من الإعلاميين في سفارة بلاده.

ووفق ما نقلت" الديار" عن مصادر شاركت في اللقاء، جدد الديبلوماسي الايراني تعهدات طهران بعدم التخلي عن لبنان، باعتبار ان الحرب في المنطقة واحدة، وستكون لها نهاية واحدة، ولا تزال ايران تضع الساحة اللبنانية على رأس اولوياتها في اي تفاهمات مع الاميركيين. علما انه اوضح ان بلاده لن تكون ملزمة بقواعد الاشتباك السابقة في اي حرب جديدة.
Advertisement
 
وكتبت" الاخبار": لم تحمل تصريحات معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة من بيروت إشارات إلى انفراج قريب في الملفات العالقة، بل زادت من الأسئلة حول مآلات المفاوضات الجارية، لكنه حرص على إظهار تمسّك طهران بمقاربتها للصراع مع العدو الإسرائيلي، وتشكيكها في جدوى المسارات التفاوضية المطروحة، سواء على الجبهة اللبنانية أو في المواجهة مع الولايات المتحدة.
 
خطيب زادة الذي التقى أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان أجرى سلسلة لقاءات سياسية وإعلامية في بيروت، مستمعاً إلى أسئلة حول مصير المفاوضات بين إيران وأميركا، وانعكاس ذلك على الملف اللبناني، ولا سيما في ظل تعثّر المسار الدبلوماسي للسلطة، علماً أن الزيارة أتت بعد التوتر الذي أثارته قضية إعلان وزارة الخارجية (مُكلّفة من الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام) سحب الموافقة على اعتماده وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه.
 
اضافت "الاخبار": استبعد خطيب زادة أمام زواره أن تؤدّي المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى نتائج ملموسة. واعتبر أن إسرائيل توظّف التفاوض لتعزيز نفوذها الإقليمي، محذّراً من أن المسار الحالي لا يضمن معالجة أسباب الصراع. وربط بقاء سلاح حزب الله باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، قائلاً إن المقاومة ستبقى قائمة ما دام الاحتلال مستمراً، وإن السلاح يظل ضرورياً وفق هذه المُقاربة. وفي معرض حديثه عن حزب الله، نفى أن تكون العلاقة بين الطرفين قائمة على التبعية التنظيمية، مشيراً إلى أن خيارات الحزب الداخلية تعود إليه، وإن كان التواصل بين الجانبين يتناول سبل مواجهة إسرائيل.
 
أمّا في الملف الأميركي الإيراني، فكانت نبرة خطيب زادة أكثر تشاؤماً، إذ رأى أن فرص الاتفاق لا تزال ضعيفة، مستحضراً ما وصفه بتجربة سابقة أضعفت الثقة بالولايات المتحدة، ومشيراً إلى وجود تباينات داخل الإدارة الأميركية حيال التفاهمات المُمكِنة. ودعا إلى التعامل مع المرحلة بحذر والاستعداد لسيناريوات صعبة، في ظل غياب ضمانات واضحة لنجاح المسار الدبلوماسي. وتناول زادة كذلك الوضع السوري، مُعلِناً أن طهران لا تستعجل استئناف التواصل مع دمشق، وأنها مُستعِدّة لذلك عندما يُبدي الجانب السوري الرغبة. كما انتقد السياسة التركية، معتبراً أنها أسهمت في تعريض سوريا لمخاطر استراتيجية.
 
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": تلازم الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي برئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون مع وصول مساعده سعيد خطيب زاده إلى بيروت.
وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع إن الحراك الإيراني بعد طول غياب يأتي في سياق تأكيد طهران حضورها في المشهد السياسي اللبناني من موقع اختلافها مع عون ورئيس الحكومة نواف سلام في مقاربتهما للملف اللبناني، وإن كانت تسعى لاستيعاب التوتر الذي خلفه سحب أوراق اعتماد محمد رضا شيباني سفيراً لإيران لدى لبنان.
وتمحور اتصال عراقجي بعون حول «التوافق على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة، بحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية اللبنانية».
وقالت المصادر إن عراقجي أبلغ عون تمسك بلاده بـ«مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، وضرورة تطبيق جميع بنودها، بما فيها البند المتعلق بوقف الحروب المشتعلة على كافة الجبهات، ومنها لبنان، محمّلاً الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية حيال عدم تنفيذها بوضعها «شروطاً تعجيزية كلما اقتربنا من تطبيقها»، وأن الوسطاء لم يكفوا عن التدخل لإقناعها بضرورة العودة للمفاوضات، بدلاً من اللجوء إلى تهديدنا بمعاودة الحرب».
وأكدت المصادر أن عراقجي أراد من خلال اتصاله بعون تمرير رسالة سياسية بأن طهران حاضرة في الملف اللبناني، وأن التوتر الذي خلفه سحب أوراق اعتماد السفير شيباني أصبح وراءنا، ولم يعد يشكل عائقاً أمام معاودة التواصل بعون الذي يتمسك بـ«اتفاق الإطار» ومعه أكثرية القوى السياسية، وبالتالي هو ليس في وارد استبدال «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية به، فيما يتعاطى خصوم «حزب الله» مع زيارة زاده لبيروت من زاوية أنها شيعية بامتياز، ويراد منها الوقوف على ما لدى «الثنائي الشيعي» من هواجس، وهذا ما يكمن وراء اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقيادة «حزب الله».
 

مواضيع ذات صلة
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد وزير الخارجية الإيراني: على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: سنعرض باجتماع الدول المطلة على الخليج نتائج مفاوضاتنا مع عمان بشأن مسارات عبور هرمز
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان اليوم أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة: هل من نتائج ملموسة ؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24