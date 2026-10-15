مساعد وزير الخارجية الإيرانية في بيروت ويلتقي بري: لا نتائج ملموسة للمفاوضات مع اسرائيل

استهل مساعد الإيرانية سعيد خطيب زادة زيارته للبنان بلقاء في عين التينة، وبعقد لقاء مع عدد من الإعلاميين في سفارة بلاده.



ووفق ما نقلت" الديار" عن مصادر شاركت في اللقاء، جدد الديبلوماسي الايراني تعهدات طهران بعدم التخلي عن ، باعتبار ان الحرب في المنطقة واحدة، وستكون لها نهاية واحدة، ولا تزال ايران تضع الساحة على رأس اولوياتها في اي تفاهمات مع الاميركيين. علما انه اوضح ان بلاده لن تكون ملزمة بقواعد الاشتباك السابقة في اي حرب جديدة.

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وكتبت" الاخبار": لم تحمل تصريحات معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة من إشارات إلى انفراج قريب في الملفات العالقة، بل زادت من الأسئلة حول مآلات المفاوضات الجارية، لكنه حرص على إظهار تمسّك طهران بمقاربتها للصراع مع العدو ، وتشكيكها في جدوى المسارات التفاوضية المطروحة، سواء على الجبهة اللبنانية أو في المواجهة مع .



خطيب زادة الذي التقى أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان أجرى سلسلة لقاءات سياسية وإعلامية في بيروت، مستمعاً إلى أسئلة حول مصير المفاوضات بين إيران وأميركا، وانعكاس ذلك على الملف اللبناني، ولا سيما في ظل تعثّر المسار الدبلوماسي للسلطة، علماً أن الزيارة أتت بعد التوتر الذي أثارته قضية إعلان (مُكلّفة من الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام) سحب الموافقة على اعتماده وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه.



اضافت "الاخبار": استبعد خطيب زادة أمام زواره أن تؤدّي المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى نتائج ملموسة. واعتبر أن إسرائيل توظّف التفاوض لتعزيز نفوذها الإقليمي، محذّراً من أن المسار الحالي لا يضمن معالجة أسباب الصراع. وربط بقاء سلاح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، قائلاً إن المقاومة ستبقى قائمة ما دام الاحتلال مستمراً، وإن السلاح يظل ضرورياً وفق هذه المُقاربة. وفي معرض حديثه عن حزب الله، نفى أن تكون العلاقة بين الطرفين قائمة على التبعية التنظيمية، مشيراً إلى أن خيارات الحزب الداخلية تعود إليه، وإن كان التواصل بين الجانبين يتناول سبل مواجهة إسرائيل.



أمّا في الملف الأميركي الإيراني، فكانت نبرة خطيب زادة أكثر تشاؤماً، إذ رأى أن فرص الاتفاق لا تزال ضعيفة، مستحضراً ما وصفه بتجربة سابقة أضعفت الثقة بالولايات المتحدة، ومشيراً إلى وجود تباينات داخل الإدارة الأميركية حيال التفاهمات المُمكِنة. ودعا إلى التعامل مع المرحلة بحذر والاستعداد لسيناريوات صعبة، في ظل غياب ضمانات واضحة لنجاح المسار الدبلوماسي. وتناول زادة كذلك الوضع السوري، مُعلِناً أن طهران لا تستعجل استئناف التواصل مع دمشق، وأنها مُستعِدّة لذلك عندما يُبدي الجانب السوري الرغبة. كما انتقد السياسة التركية، معتبراً أنها أسهمت في تعريض لمخاطر استراتيجية.