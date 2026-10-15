تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتصالات مكثفة لعدم انزلاق لبنان إلى حرب جديدة

Lebanon 24
15-10-2026 | 23:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اتصالات مكثفة لعدم انزلاق لبنان إلى حرب جديدة
اتصالات مكثفة لعدم انزلاق لبنان إلى حرب جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في " النهار": تَكشِف مصادر دبلوماسية تركيز الجهود والاتصالات على إبقاء الوضع اللبناني الراهن تحت السيطرة وعدم انزلاقه إلى حرب جديدة. وتقول المصادر إلى أن الأمور لن تكون مضمونة حتى لو بدا منطقها داحضاً لأي مشاركة محتملة من الحزب في أي حرب جديدة على إيران، على خلفية خسارة جديدة لم تعد الطائفة الشيعية تتحملها ميدانياً ولا اجتماعياً ولا اقتصادياً، كما لا يتحملها لبنان ككل. وكانت لافتة إشارة بيان رئاسة الجمهورية في الإعلان عن اتصال بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى تأكيد الرئيس "ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأفضل لوضع حدّ لنزاعات المنطقة".
Advertisement
طبول الحرب تقرع والاستعدادات الأميركية والإسرائيلية تسير سواء بسواء مع الاستعدادات الإيرانية، لكن انخراط الحزب مجدداً في أي حرب جديدة لمصلحة إيران أو لمصلحته الخاصة يخشى أن يؤدي إلى انفلات الأمور على نحو يناقض كل الجهود التي بذلها لبنان لوقف توسع الاحتلال، وكذلك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وبدت لافتة زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي استقبله في المطار وفدان من حركة "أمل" و"حزب الله" بعد أقل من 15 يوماً على زيارة قام بها المسؤول عن التجنيد والأمن الداخلي في "الحرس الثوري الإيراني" حسين يكتا للحزب والجنوب، في وتيرة متقاربة من جانب إيران أكثر من المعهود . ويرجع البعض ذلك إلى مدى الضعف الذي أصبح عليه الحزب واعتماده المتزايد على التوجيهات الإيرانية وحتى على إدارته.
 
وكتب رضوان عقيل في" النهار": يعلّق مرجع لبناني على موقف وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس في معرض تهديداته المتواصلة بأن حكومة بنيامين نتنياهو مستمرة في تنفيذ عدوانها والتفلت من أيّ ضوابط أميركية لم تنفع في الأصل، ما عدا تحييد الضاحية الجنوبية وبيروت من النيران العسكرية حتى الآن.
ويعمل المسؤولون في تل أبيب على استغلال أيّ كوّة في انتخابات الكنيست وتوجيه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي للقول إن نتنياهو أول من يعمل لحمايتهم، وإن مشروعـه لن يقتصر على ما ينفذه في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، بل يصل في طموحاته إلى تكبيل إيران وشَلّ قدراتها العسكرية والنووية.
والأخطر في "شيفرات" كاتس تهديد الحزب مباشرة في حال إقدامه على إسناد حليفته هذه المرة، وكأنه يقول إن سلاح الجو في جيشه لن يتأخر عن استهداف إيران ومؤسساتها، وفي مقدمها "الحرس الثوري" في اللحظة السياسية التي تخدم إسرائيل وتكون في الوقت نفسه قد حصلت على ضوء أخضر من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
و"سيتحرر" نتنياهو أكثر من الضغوط الملقاة عليه إذا فاز في انتخـاباته وخسر الحزب الجمهوري في الانتخابات الفرعية في الكونغرس، إذ سيتمكن إذا تحقق هذان الهدفان من التملّص من أيّ مطلب خارجي.
بعد تصريح كاتس الناري، يحضر سؤال عن كيفية تعامل الحزب معه، وهل يأخذه على محمل الجد؟ يردّ قيادي في الحزب بالقول: "ما يقوله وزير الحرب الإسرائيلي يتم التعامل معه وفق المطلوب، مع التحسب لكل الخيارات التي يتخذها، ولن نقدم جواباً عن تساؤلاته كيف سنتعامل مع إيران وإسنادها في حال تعرضها لعدوان إسرائيلي جديد".
وكتبت" النهار": أكد المندوب المناوب للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة سابقاً الدبلوماسيّ وليد معلوف لـ"النهار"، أنّ "هناك امتعاضاً لدى الإدارة الأميركية من الأداء اللبناني الرسمي في ملفات تسليم السلاح، والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ومحاربة الفساد، والاقتصاد في لبنان.
وبدأت الأبواب توصد أمام لبنان لأنه لا يقوم بما يجب في هذه الملفات وعلى مستوى تنفيذ اتفاق الإطار تحديداً، رغم عروض للمساعدة تقدّم إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون".
وأشار معلوف إلى "أجواء جدّيّة في الولايات المتحدة تشي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات شاملة على سياسيين ونواب ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال موالين للحزب في لبنان".  

مواضيع ذات صلة
اتصالات لبنانية- أميركية لمنع انزلاق الوضع إلى حرب شاملة.. ترويج اسرائيلي لـ"خط رمادي" بديل عن"الخط الأصفر"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: تقديراتنا تشير لعدم استعداد أميركا وإسرائيل لحرب جديدة لكننا مستعدون إن أخطأتا التقدير
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: انزلاق عدد من المركبات على طريق عام كفردجال النبطية نتج عنه ٥ جرحى
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: انزلاق شاحنة على طريق عام عاريا باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24